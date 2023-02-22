Замена AMX-10RC: Франция презентовала броневик Jaguar с 40-мм пушкой (фото)

Jaguar оснащают 40-мм автоматической пушкой и противотанковым комплексом Akeron MMP.

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На ежегодной выставке вооружений IDEX 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах французская компания Nexter представила боевую бронированную машину Jaguar. Об этом сообщает Army Recognition.

Jaguar — это новое поколение боевых бронированных машин, которое было разработано Nexter Systems, Renault Trucks и Thales. Машина призвана заменить старые AMX-10RC, ERC-90 и VAB, которые есть на вооружении французской армии.

Франция уже получила 38 Jaguar в рамках оборонного заказа на 2019-2025 годы. Также бельгийская армия выбрала новинку для своих вооруженных сил, первые поставки Jaguar ожидаются к 2025 году.

Боевая бронированная машина оснащается 40-мм автоматической пушкой и противотанковой управляемой ракетой Akeron MMP. Отмечается, что отличительной особенностью машины пушки является возможность вести стрельбу телескопическими боеприпасами CTA. Это более легкие снаряды, которые при этом имеют такие же характеристики, что и обычные боеприпасы.

Силовая установка машины представляет собой двигатель на 500 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 90 км/ч по шассе. Подвеска Jaguar способна регулировать высоту дорожного просвета.

Защита ББМ Jaguar соответствует стандарту класса STANAG 4569 Level 4 — защита от 14,5 мм боеприпасов, осколков 155-мм артиллерийских боеприпасов в 30 метров и защита от взрыва 10 килограммовой взрывчатки.

Напомним, Украина на выставке вооружений IDEX-2023 покажет беспилотники и дроны-камикадзе от нескольких производителей.

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