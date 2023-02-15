Украинские военные затрофеили редкий броневик ВС РФ "Выстрел" (фото)

За все время полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты потеряли три "Выстрела", из которых два стали трофеями для ВСУ.

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Бойцы украинской армии захватили редкий российский броневик "Выстрел". Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В Донецкой области украинские военные захватили КамАЗ-43269 "Выстрел". Как отмечают авторы, броневик находится в боеспособном состоянии.

По данным проекта Oryx, российские войска с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину потеряли всего 3 броневика "Выстрел". Из них два стали трофеями для украинской армии.

[ + – ] Трофейный "Выстрел"

"Выстрел" — это российский легкобронированный бронеавтомобиль. Он может поставляться в нескольких вариантах: штабном, патрульном, санитарном, пограничном или разведывательном. Броневик принят на вооружении ВС РФ в 2008 году. Вооружать машину можно пулеметами калибрами от 7,62 до 14,5 мм. Кроме этого, есть возможность установки 30-мм автоматического гранатомета АГ-17 или ПТРК "Фагот".

Напомним, 7 октября в сети показали трофейный броневик АМН, которых в российской армии меньше 10 штук.

5 октября ВСУ впервые уничтожили броневик "Ахмат" созданный специально для "спецоперации".