Українські військові затрофеїли рідкісний броньовик ЗС РФ "Выстрел" (фото)

За весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти втратили три "Выстрела", з яких два стали трофеями для ЗСУ.

Related video

Бійці української армії захопили рідкісний російський броньовик "Выстрел". Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

У Донецькій області українські військові захопили КамАЗ-43269 "Выстрел". Як зазначають автори, броньовик перебуває у боєздатному стані.

За даними проєкту Oryx, російські війська з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втратили всього 3 броньовики "Выстрел". Із них два стали трофеями для української армії.

[ + – ] Трофейний "Выстрел"

"Выстрел" — це російський легкоброньований бронеавтомобіль. Він може поставлятися у кількох варіантах: штабному, патрульному, санітарному, прикордонному чи розвідувальному. Броньовик взятий на озброєння ЗС РФ у 2008 році. Озброювати машину можна кулеметами калібрами від 7,62 до 14,5 мм. Крім цього, є можливість встановлення 30-мм автоматичного гранатомета АГ-17 або ПТРК "Фагот".

Нагадаємо, 7 жовтня у мережі показали трофейний броньовик АМН, яких у російській армії менше 10 штук.

5 жовтня ЗСУ вперше знищили броньовик "Ахмат" створений спеціально для "спецоперації".