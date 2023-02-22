Заміна AMX-10RC: Франція презентувала броньовик Jaguar з 40-мм гарматою (фото)

Jaguar оснащують 40-мм автоматичною гарматою та протитанковим комплексом Akeron MMP.

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На щорічній виставці зброї IDEX 2023 в Об'єднаних Арабських Еміратах французька компанія Nexter представила броньовану бойову машину Jaguar. Про це повідомляє Army Recognition.

Jaguar — це нове покоління бойових броньованих машин, яке було розроблено Nexter Systems, Renault Trucks та Thales. Машина покликана замінити старі AMX-10RC, ERC-90 та VAB, які є на озброєнні французької армії.

Франція вже отримала 38 Jaguar у межах оборонного замовлення на 2019-2025 роки. Також бельгійська армія обрала новинку для своїх збройних сил, перші поставки Jaguar очікуються до 2025 року.

Бойова броньована машина оснащується 40-мм автоматичною гарматою та протитанковою керованою ракетою Akeron MMP. Відзначається особливістю машини гармати є можливість стріляти телескопічними боєприпасами CTA. Це легші снаряди, які мають такі самі характеристики, як і звичайні боєприпаси.

Силова установка машини є двигуном на 500 кінських сил, що дозволяє розвивати швидкість до 90 км/год по шасі. Підвіска Jaguar здатна регулювати висоту дорожнього просвіту.

Захист ББМ Jaguar відповідає стандарту класу STANAG 4569 Level 4 – захист від 14,5 мм боєприпасів, уламків 155-мм артилерійських боєприпасів у 30 метрів та захист від вибуху 10 кілограмової вибухівки.

Нагадаємо, Україна на виставці озброєнь IDEX-2023 покаже безпілотники та дрони-камікадзе від кількох виробників.

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