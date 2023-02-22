Снимал сюжеты про "ужасы Донбасса": пропагандист РФ работает в "Голосе Америки", — СМИ

Гарри Княгицкий, как утверждает издание "Детектор Медиа", снимал пропагандистские сюжеты про "геноцид жителей Донбасса" и "террориста" Олега Сенцова.

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С ноября 2022 года в редакции российской службы "Голоса Америки" работает российский пропагандист Гарри Княгицкий, который снимал для телеканала "НТВ" сюжеты о "геноциде" жителей Донбасса. Об этом в среду, 22 февраля, пишет "Детектор Медиа".

Так, по данным журналистов, Княгицкий снял материал о том, что украинские военные якобы наводят артиллерию по сигналу гражданских мобильных телефонов.

"Если раньше среди жителей Краматорска еще были те, кто пытался остаться в стороне от происходящего и элементарно выжить, то сегодня многие из них готовы взяться за оружие", — заявил он в своем пропагандистском репортаже.

Журналисты также приводят в пример материал Княгицкого, в котором он показывает, как российские боевики якобы "вынуждены стрелять в ответ", чтобы украинский танк не разрушил жилой квартал.

Еще один сюжет корреспондента на сайте "НТВ" называется "Геноцид и уничтожение": жители Донбасса в ужасе от действий украинской армии". Для него Княгницкий выбрал цитаты людей, которые заявляют о геноциде и якобы бегут из освобожденных украинской армией городов.

"Ни в одном из найденных материалов Гарри Княгницкий не упоминает о российской агрессии. В свою очередь русских боевиков он называет "ополчением" или "самообороной Донбасса". О действиях украинской армии говорит как о "захвате городов". Он противопоставляет украинские обстрелы, якобы повлекшие в Донецке гуманитарную катастрофу, помощи от России. Напомним, что Европейский суд по правам человека установил, что именно Россия с 2014 года оккупирует часть Донбасса", — пишет автор материала Ярослав Зубченко.

По данным издания, Княгницкий проработал в "НТВ" до 2017 года, после чего устроился в нью-йоркскую редакцию российского телеканала RTVI. Там будущий корреспондент "Голоса Америки" писал, например, о протестах после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда: "…Потому что где темнокожие – там преступность. Так говорят русские, съехавшие из Южного и Восточного Гарлема".

Во время работы на RTVI Гарри Княгницкий также затрагивал тему украинско-российской войны. После того как Россия обстреляла и захватила украинские корабли в Керченском проливе, корреспондент спекулировал, что Украина специально спровоцировала Россию. И утверждал, что в этой ситуации непонятно, кто юридически виноват и кто в чьи воды зашел. При этом в 2014 году Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании аннексии Крыма.

Реакция "Голоса Америки"

Вместе с тем, издание Kyiv Post 21 февраля сообщало, что 15 сотрудников "Голоса Америки" уже направили американским конгрессменам открытое письмо, в котором призывают менеджмент вещателя пересмотреть назначение Княгницкого и еще одной журналистки Дарьи Давыдовой. Последнюю коллеги обвиняют в легитимизации аннексии Крыма.

Напомним, 20 февраля сотрудники СБУ сообщили о подозрении прокремлевским блоггерам, которые распространяли фейки и поддерживали российскую агрессию.

Ранее, 18 февраля, фрагмент видео разгоряченной дискуссии между политиком Алексеем Журавлевым и телеведущей Ольгой Скабеевой стал вирусным. Журавлев задался вопросом о том, как согласуются текущее положение российских войск в Украине (которые добиваются сравнительно небольшого прогресса ценой многочисленных жертв) и героический образ армии, который популяризирует кремлевский агитпроп.