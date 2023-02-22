Знімав сюжети про "жахіття Донбасу": пропагандист РФ працює в "Голосі Америки", — ЗМІ

Гаррі Княгицький, як стверджує видання "Детектор Медіа", знімав пропагандистські сюжети про "геноцид мешканців Донбасу" та "терориста" Олега Сенцова.

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З листопада 2022 року у редакції російської служби "Голосу Америки" працює російський пропагандист Гаррі Княгицький, який знімав для телеканалу "НТВ" сюжети про "геноцид" мешканців Донбасу. Про це у середу, 22 лютого, пише "Детектор Медіа".

Так, за даними журналістів, Княгицький зняв матеріал про те, що українські військові наводять артилерію за сигналом цивільних мобільних телефонів.

"Якщо раніше серед мешканців Краматорська ще були ті, хто намагався залишитися осторонь того, що відбувається, і елементарно вижити, то сьогодні багато хто з них готовий взятися за зброю", — заявив він у своєму пропагандистському репортажі.

Журналісти також наводять як приклад матеріал Княгицького, в якому він показує, як російські бойовики нібито "змушені стріляти у відповідь", щоб український танк не зруйнував житловий квартал.

Ще один сюжет кореспондента на сайті "НТВ" називається "Геноцид і знищення": жителі Донбасу нажахані від дій української армії". Для нього Княгницький вибрав цитати людей, які заявляють про геноцид і нібито тікають зі звільнених українською армією міст.

"У жодному зі знайдених матеріалів Гаррі Княгницький не згадує про російську агресію. Зі свого боку російських бойовиків він називає "ополченням" або "самообороною Донбасу". Про дії української армії говорить як про "захоплення міст". Він протиставляє українські обстріли, які нібито спричинили в Донецьку гуманітарну катастрофу, допомоги від Росії. Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини встановив, що саме Росія з 2014 року окупує частину Донбасу", — пише автор матеріалу Ярослав Зубченко.

За даними видання, Княгницький пропрацював у НТВ до 2017 року, після чого влаштувався до нью-йоркської редакції російського телеканалу RTVI. Там майбутній кореспондент "Голосу Америки" писав, наприклад, про протести після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда: "Тому що де темношкірі — там злочинність. Так кажуть росіяни, які з'їхали з Південного та Східного Гарлема".

Під час роботи на RTVI Гаррі Княгницький також торкався теми українсько-російської війни. Після того, як Росія обстріляла та захопила українські кораблі в Керченській протоці, кореспондент спекулював, що Україна спеціально спровокувала Росію. І стверджував, що у цій ситуації незрозуміло, хто юридично винен і хто в чиї води зайшов. При цьому у 2014 році Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію про невизнання анексії Криму.

Реакція "Голосу Америки"

Разом з тим, видання Kyiv Post 21 лютого повідомляло, що 15 співробітників "Голосу Америки" вже направили американським конгресменам відкритий лист, у якому закликають менеджмент мовника переглянути призначення Княгницького та ще однієї журналістки Дарії Давидової. Останню колеги звинувачують у легітимізації анексії Криму.

Нагадаємо, 20 лютого співробітники СБУ повідомили про підозру прокремлівським блогерам, які розповсюджували фейки та підтримували російську агресію.

Раніше, 18 лютого, фрагмент відео розпаленої дискусії між політиком Олексієм Журавльовим та телеведучою Ольгою Скабеєвою став вірусним. Журавльов поставив питання про те, як узгоджуються поточне становище російських військ в Україні (які домагаються порівняно невеликого прогресу ціною численних жертв) та героїчний образ армії, який популяризує кремлівський агітпроп.