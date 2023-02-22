"Можно ожидать чего угодно": в ГУР рассказали о "большом наступлении" России

По словам представителя украинской разведки Вадима Скибицкого, сейчас Владимир Путин отчаянно хочет сохранить режим, власть и власть окружающих его людей, а также свою жизнь. Поэтому лидер РФ готов и дальше поводить мобилизацию и пытаться получить хоть какой-то стратегический успех на фронте.

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Российские военные продолжают наступление в Луганской и Донецкой областях, но пока не имеют тактического успеха. Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью Associated Press.

Он подчеркнул, что активные боевые действия тогда начались минимум на 4-5 направлениях. В частности, это Донецкая, Луганская и Запорожская области.

"После выхода из Херсона войска РФ перегруппировались, на что у них ушло два месяца. Сейчас же Путин отчаянно хочет сохранить режим, власть и власть окружающих его людей, а также свою жизнь", — сказал Скибицкий.

Заместитель главы Главного управления разведки также отметил, что исход российско-украинской войны будет зависеть от боевых действий, которые развернутся в последующие месяцы.

Кроме того, Скибицкий рассказал о новых "горячих точках", которые появились на карте Украины. Это Бахмут, Лиман, Купянск, Марьинка, Авдеевка и Угледар.

Он также предупредил украинцев о том, чтобы в ближайшее время Россия может пойти на любые провокации, чтоб хоть как-то улучшить свои позиции на фонте.

"От оккупантов можно ожидать чего угодно: будь то ракетные удары или провокации — украинские силы обороны к этому готовы", — резюмировал Скибицкий.

Напомним, 20 февраля глава Министерства обороны Алексей Резников заявил о том, что Украина готова к новой атаке россиян и переходу в контрнаступление. Также он уверен, что Украина готова к новой атаке россиян и переходу в контрнаступление.

Фокус также писал, что 25 января представитель ГУР МО заявил, что на территории РФ для ВСУ существуют реальные цели. Вадим Скибицкий уточнил, что этим целями могут быть военные аэродромы по примеру "Энгельса", а также объекты базирования российских ракетных комплексов "Искандер" и С-400.