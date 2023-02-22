"Можна чекати чого завгодно": в ГУР розповіли про "великий наступ" Росії

За словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, зараз Володимир Путін відчайдушно хоче зберегти режим, владу і владу оточуючих його людей, а також своє життя. Тому лідер РФ готовий і надалі вести мобілізацію і намагатися здобути хоч якийсь стратегічний успіх на фронті.

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Російські військові продовжують наступ у Луганській та Донецькій областях, але поки що не мають тактичного успіху. На цьому наголосив заступник голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Associated Press.

Він наголосив, що активні бойові дії тоді почалися мінімум на 4-5 напрямках. Зокрема, це Донецька, Луганська та Запорізька області.

"Після виходу з Херсона війська РФ перегрупувалися, на що у них пішло два місяці. Зараз же Путін відчайдушно хоче зберегти режим, владу і владу людей, що оточують його, а також своє життя", — сказав Скібіцький.

Заступник голови Головного управління розвідки також зазначив, що результат російсько-української війни залежатиме від бойових дій, які розгорнуться у наступні місяці.

Крім того, Скібіцький розповів про нові "гарячі точки", які з'явилися на карті України. Це Бахмут, Лиман, Куп'янськ, Мар'їнка, Авдіївка та Вугледар.

Він також попередив українців про те, щоб найближчим часом Росія може піти на будь-які провокації, аби хоч якось покращити свої позиції на фонті.

"Від окупантів можна очікувати будь-чого: чи то ракетні удари, чи провокації — українські сили оборони до цього готові", — резюмував Скібіцький.

Нагадаємо, 20 лютого голова Міністерства оборони Олексій Резніков заявив про те, що Україна готова до нової атаки росіян та переходу в контрнаступ. .

Фокус також писав, що 25 січня представник ГУР МО заявив, що на території РФ для ЗСУ існують реальні цілі. Вадим Скібіцький уточнив, що цими цілями можуть бути військові аеродроми за прикладом "Енгельса", а також об'єкти базування російських ракетних комплексів "Іскандер" та С-400.