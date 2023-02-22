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Военный Фокус Российско-украинская война

Скончались на месте: ВС РФ ударили по селу в Херсонской области, есть жертвы

херсонская область, обстрел, стела
Враг продолжает обстреливать Херсонскую область

По словам главы ОВА Прокудина, россияне обстреляли дома мирных жителей. Жертвами оккупантов стали пожилые люди, они погибли на месте от полученных ран.

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Российские войска в среду, 22 февраля, обстреляли из артиллерии село Новотягинка Херсонской области. Об этом у себя в Facebook сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Село Новотягинка находится в 40 км от Херсона.

Как уточняется, враг обстрелял дома мирных жителей.

В результате в населенном пункте от обломков снарядов погибло двое людей. Жертвами оккупантов стали 81-летняя женщина и 68-летний мужчина.

"Обломки вражеских снарядов отняли жизни двух пожилых людей — 81-летней женщины и 68-летнего мужчины", — написал Прокудин.

новотягинка, херсонская область, карта Fullscreen
Новотягинка находится в 40 км от Херсона

Пожилые люди скончались на месте из-за полученных ран.

О взрывах в Херсоне и Каховском районе Херсонской области местные Telegram-каналы писали в полночь.

Тогда же уточнялось, что враг обстреливает жилые дома.

Напомним, 13 февраля российские военные обстреляли село Ингулец в Херсонской области. В результате атаки погибла женщина, находившаяся возле собственного дома.

10 февраля областная администрация сообщала об артиллерийском обстреле Херсона. Тогда захватчики ударили артиллерией по жилому дому.