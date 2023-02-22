Скончались на месте: ВС РФ ударили по селу в Херсонской области, есть жертвы

По словам главы ОВА Прокудина, россияне обстреляли дома мирных жителей. Жертвами оккупантов стали пожилые люди, они погибли на месте от полученных ран.

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Российские войска в среду, 22 февраля, обстреляли из артиллерии село Новотягинка Херсонской области. Об этом у себя в Facebook сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Село Новотягинка находится в 40 км от Херсона.

Как уточняется, враг обстрелял дома мирных жителей.

В результате в населенном пункте от обломков снарядов погибло двое людей. Жертвами оккупантов стали 81-летняя женщина и 68-летний мужчина.

"Обломки вражеских снарядов отняли жизни двух пожилых людей — 81-летней женщины и 68-летнего мужчины", — написал Прокудин.

[ + – ] Новотягинка находится в 40 км от Херсона

Пожилые люди скончались на месте из-за полученных ран.

О взрывах в Херсоне и Каховском районе Херсонской области местные Telegram-каналы писали в полночь.

Тогда же уточнялось, что враг обстреливает жилые дома.

Напомним, 13 февраля российские военные обстреляли село Ингулец в Херсонской области. В результате атаки погибла женщина, находившаяся возле собственного дома.

10 февраля областная администрация сообщала об артиллерийском обстреле Херсона. Тогда захватчики ударили артиллерией по жилому дому.