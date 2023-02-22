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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Померли на місці: ЗС РФ ударили по селу на Херсонщині, є жертви

херсонська область, обстріл, стела
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область

За словами голови ОВА Прокудіна, росіяни обстріляли будинки мирних жителів. Жертвами окупантів стали люди похилого віку, вони загинули на місці від отриманих ран.

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Російські війська у середу, 22 лютого, обстріляли з артилерії село Новотягинка Херсонської області. Про це у Facebook повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Село Новотягинка знаходиться за 40 км від Херсона.

Як уточнюється, ворог обстріляв будинки мирних жителів.

У результаті в населеному пункті від уламків снарядів загинуло двоє людей. Жертвами окупантів стали 81-річна жінка та 68-річний чоловік.

"Уламки ворожих снарядів забрали життя двох людей похилого віку — 81-річної жінки і 68-річного чоловіка", — написав Прокудін.

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Новотягинка знаходиться за 40 км від Херсона.

Літні люди померли на місці через отримані рани.

Про вибухи у Херсоні та Каховському районі Херсонської області місцеві Telegram-канали писали опівночі.

Тоді ж уточнювалося, що ворог обстрілює житлові будинки.

Нагадаємо, 13 лютого російські військові обстріляли село Інгулець у Херсонській області. Внаслідок атаки загинула жінка, яка знаходилася біля власного будинку.

10 лютого обласна адміністрація повідомляла про артилерійський обстріл Херсона. Тоді загарбники вдарили артилерією по житловому будинку.