Померли на місці: ЗС РФ ударили по селу на Херсонщині, є жертви

За словами голови ОВА Прокудіна, росіяни обстріляли будинки мирних жителів. Жертвами окупантів стали люди похилого віку, вони загинули на місці від отриманих ран.

Related video

Російські війська у середу, 22 лютого, обстріляли з артилерії село Новотягинка Херсонської області. Про це у Facebook повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Село Новотягинка знаходиться за 40 км від Херсона.

Як уточнюється, ворог обстріляв будинки мирних жителів.

У результаті в населеному пункті від уламків снарядів загинуло двоє людей. Жертвами окупантів стали 81-річна жінка та 68-річний чоловік.

"Уламки ворожих снарядів забрали життя двох людей похилого віку — 81-річної жінки і 68-річного чоловіка", — написав Прокудін.

[ + – ] Новотягинка знаходиться за 40 км від Херсона.

Літні люди померли на місці через отримані рани.

Про вибухи у Херсоні та Каховському районі Херсонської області місцеві Telegram-канали писали опівночі.

Тоді ж уточнювалося, що ворог обстрілює житлові будинки.

Нагадаємо, 13 лютого російські військові обстріляли село Інгулець у Херсонській області. Внаслідок атаки загинула жінка, яка знаходилася біля власного будинку.

10 лютого обласна адміністрація повідомляла про артилерійський обстріл Херсона. Тоді загарбники вдарили артилерією по житловому будинку.