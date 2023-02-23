В Госдепе обещают привлечь к ответственности причастных к военным преступлениям в Украине

По словам Бет Ван Шаак, за период полномасштабной войны Россия вывезла из Украины не менее 6000 детей, что может рассматриваться, как она их форм геноцида.

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Россияне, которые причастны к совершению военных преступлений в Украине, пока недоступны для международного правосудия, поскольку скрываются на территории России. Такое заявление сделала посол Госдепартамента США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудие Бет Ван Шаак, сообщает издание CNN.

Она отметила, что россиян, которые совершали военные преступления, можно уже сейчас привлечь к ответственности, поскольку собрано достаточно доказательств. Но проблема состоит в том, что они проживают в России, а она их сейчас не выдаст.

"Пока такие люди остаются в России, они, вероятно, будут наслаждаться безнаказанностью, потому что не существует международных полицейских сил, которые могли бы их арестовать", – сказала Ван Шаак.

Вместе с тем в Госдепартаменте работают на тем, чтобы эти люди были арестованы и понесли ответственность, если они появятся там, где работает международное правосудие.

Кроме того, Ван Шаак заявила, что у Государственного департамента есть информация о том, что за время войны из Украины в Россию были депортированы не менее 6000 детей, что может рассматриваться как одна из форм геноцида. Она добавила, что США будут отслеживать и документировать все признаки геноцида украинцев, которые совершает Россия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ о введении санкций против 22 граждан Российской Федерации, которые поддерживают террор и геноцид украинского народа.

Кроме того, 16 февраля Национальный совет Словакии признал действующий российский режим террористическим, а саму Россию — страной, которая спонсирует терроризм.