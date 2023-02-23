Украинским пленным насильно вручают паспорта РФ и отправляют воевать против Украины, — СМИ

По информации росСМИ, после оформления российского гражданства военнопленных, пребывающих в Донецкой области, отправляют на фронт в составе батальона "Богдан Хмельницкий".

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Оккупационные власти в Донецкой области начали процесс дактилоскопия украинских пленных с целью принудительного вручения им паспортов Российской Федерации. Как сообщило 22 февраля агентство ТАСС, после этого большинство из них отправятся на фронт воевать против Украины в составе батальона "Богдан Хмельницкий".

По информации российских пропагандистов, украинские военнопленные якобы сами изъявляют желание попасть на фронт, и поэтому стремятся получить российское гражданство.

"Желающих получить паспорт Российской Федерации из числа теперь уже бывших украинских военнослужащих — десятки. И количество постоянно растет. Мы даем шанс каждому", — пишет агентство со ссылкой на представителя силовых структур РФ.

В материале также говорится, что в "ДНР" формируется батальон из числа бывших украинских военнослужащих под названием "Богдан Хмельницкий". В их число якобы вошли 50 украинских военнопленных из колонии в Еленовке, которые обратились с просьбой о получении гражданства РФ.

Напомним, журналисты "Радио Свобода" в декабре прошлого года сообщали, что состав ЧВК "Вагнера" пополняют, в том числе, за счет депортированных из Херсонской и Николаевской областей украинцев. По их словам, украинцам предлагают на выбор три варианта — вступить в ряды "вагнеровцев", пойти в батальон "Богдана Хмельницкого" или в отряд "Ковпака".