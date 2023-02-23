Українським полоненим насильно вручають паспорти РФ та відправляють воювати проти України, — ЗМІ

За інформацією росЗМІ, після оформлення російського громадянства військовополонених, які перебувають у Донецькій області, відправляють на фронт у складі батальйону "Богдан Хмельницький".

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Окупаційна влада в Донецькій області розпочала процес дактилоскопії українських полонених з метою примусового вручення їм паспортів Російської Федерації. Як повідомило 22 лютого агентство ТАРС, після цього більшість із них вирушать на фронт воювати проти України у складі батальйону "Богдан Хмельницький".

За інформацією російських пропагандистів, українські військовополонені нібито самі виявляють бажання потрапити на фронт і тому прагнуть отримати російське громадянство.

"Охочих отримати паспорт Російської Федерації з тепер уже колишніх українських військовослужбовців — десятки. І кількість постійно зростає. Ми даємо шанс кожному", — пише агентство з посиланням на представника силових структур РФ.

У матеріалі також йдеться, що в "ДНР" формується батальйон із числа колишніх українських військовослужбовців під назвою "Богдан Хмельницький". До них нібито увійшли 50 українських військовополонених з колонії в Оленівці, які звернулися з проханням про набуття громадянства РФ.

Нагадаємо, журналісти "Радіо Свобода" у грудні минулого року повідомляли, що склад ПВК "Вагнер" поповнюють, зокрема, за рахунок депортованих із Херсонської та Миколаївської областей українців. За їхніми словами, українцям пропонують на вибір три варіанти — вступити до лав "вагнерівців", піти до батальйону "Богдана Хмельницького" чи загону "Ковпака".