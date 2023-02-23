"Мы поддерживаем Путина": в мире растет глобальный раскол из-за войны в Украине, – WP

В странах Африки и Ближнего Востока, а также в Индии накопились исторические обиды на "империалистический Запад", поэтому общество в некоторых государствах поддерживает действия Москвы и радуется, что РФ захватывает украинские территории.

Related video

Российское вторжение в Украину спустя год боевых действий показывает глобальный раскол западного альянса и сторонников Путина. Об этом сообщает The Washington Post.

По мере продолжения полномасштабной войны все чаще в разных регионах звучат сообщения о том, что НАТО могло спровоцировать РФ для вторжения в Украину, якобы они передали "так много оружия". В издании приводят пример популярного ведущего радио 702 в ЮАР, который год назад испытал возмущение из-за начала войны. Он поверил РФ, что боевых действий не будет. Однако с течением времени в его эфире все чаще стали звучать фразы:

"Разве НАТО не подливало масла в огонь, отправляя так много оружия Украине?"

"Как США ожидали, что другие страны поддержат их, если они сами вторгались в другие страны?"

Отмечается, что если более пристально взглянуть за пределы Запада, то мир далек от единства в вопросах, поднятых войной в Украине. В мире быстро меняется мировой порядок. Существует множество доказательств, что попытка изолировать Путина потерпела неудачу, считают авторы.

[ + – ] Страны, которые велли санкции против РФ, а также вооружают Украину Фото: Washington Post

В частности, Индия заявила, что торговля с РФ выросла на 400% после 24 февраля 2022 года. Учитывая зависимость от российского оружия и напряженности с Китаем, Нью-Дели не может просто так отбросить Кремль.

Министр иностранных дел Сергей Лавров устроит турне в 9 странах Африки и Ближнего Востока, включая уже упомянутую Южноафриканскую республику. В МИД ЮАР визит Лаврова назвали "замечательным", а Москву считают "прекрасным другом". Также ЮАР будут участвовать в совместных учениях с РФ и Китаем в Индийском океане.

Исторические обиды на Запад

Журналисты пообщались с людьми в ЮАР, Кении и Индии и убедились в том, что в мире существует иной взгляд на вторжение РФ. Во многом он связан с историческими обидами на Запад.

"Западные страны лицемерны. Эти люди колонизировали весь мир. То, что сделала Россия нельзя оправдать, но в то же время их нельзя полностью обвинять", — заявил Бхаскар Датта, клерк из Индии.

В ООН 141 из 193 стран в ООН проголосовали за осуждение РФ после вторжения, но только 33 ввели санкции, столько же вооружают Украину. 2/3 население планеты живут в странах, которые не стали вводить санкции.

Основатель фонда "Демократия работает" в ЮАР Уильям Гумеде заявил, что в его стране накапливается обида на США из-за нежелания решать проблемы глобального юга. Поэтому на поле Ближнего Востока и Африки сейчас происходит геополитическая битва между США и Европой и РФ с Китаем.

"Конечно, я поддерживаю Путину. Давным-давно мы потеряли веру в Запад. Все арабы на этой стороне мира поддерживают Путина, и мы рады слышать, что он получает земли в Украине", — говорит Фейсал из Египта.

Несмотря на попытки Запада приписать глобальную инфляцию и продовольственный кризис российскому вторжению, большинство стран мира обвиняют именно Запад в этом, отмечают эксперты в Индии. При этом часть людей воспринимает войну РФ против Украины, как борьбу с "западным империализмом".

В свое время Советский Союз поддержал многие освободительные движения в Африке, а теперь Путин умело этим манипулирует, заявила Любовь Абравитова, посол Украины в ЮАР. Этим можно объяснить поддержку Кремля в некоторых африканских странах.

Напомним, 20 февраля СМИ писали, что РФ хочет привлечь Ближний Восток для производства истребителей Су-75. Также Кремль готов поделиться технологиями для совместного производства с Индией танков "Армата".