"Ми підтримуємо Путіна": у світі росте глобальний розкол через війну в Україні, – WP

У країнах Африки та Близького Сходу, а також в Індії накопичилися історичні образи на "імперіалістичний Захід", тому суспільство в деяких державах підтримує дії Москви та радіє, що РФ захоплює українські території.

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Російське вторгнення в Україну через рік бойових дій показує глобальний розкол західного альянсу та прихильників Путіна. Про це повідомляє The Washington Post.

У міру продовження повномасштабної війни все частіше в різних регіонах лунають повідомлення про те, що НАТО могло спровокувати РФ для вторгнення в Україну, нібито вони передали "так багато зброї". У виданні наводять приклад популярного ведучого радіо 702 у ПАР, який рік тому обурювався через початок війни. Він повірив РФ, що бойових дій не буде. Проте з часом у його ефірі дедалі частіше почали звучати фрази:

"Хіба НАТО не підливало олії у вогонь, відправляючи так багато зброї Україні?"

"Як США очікували, що інші країни підтримають їх, якщо вони самі вторгалися в інші країни?"

Зазначається, що якщо пильніше поглянути за межі Заходу, то світ далекий від єдності в питаннях, порушених війною в Україні. У світі швидко змінюється світовий порядок. Існує безліч доказів, що спроба ізолювати Путіна зазнала невдачі, вважають автори.

[ + – ] Країни, які вели санкції проти РФ, а також озброюють Україну Фото: trump2

Зокрема, Індія заявила, що торгівля з РФ зросла на 400% після 24 лютого 2022 року. Зважаючи на залежність від російської зброї та напруженості з Китаєм, Нью-Делі не може просто так відкинути Кремль.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров влаштує турне у 9 країнах Африки та Близького Сходу, враховуючи вже згадану Південноафриканську республіку. В МЗС ПАР візит Лаврова назвали "чудовим", а Москву вважають "прекрасним другом". Також ПАР братимуть участь у спільних навчаннях з РФ та Китаєм в Індійському океані.

Історичні образи на Захід

Журналісти поспілкувалися з людьми в ПАР, Кенії та Індії і переконалися в тому, що у світі існує інший погляд на вторгнення РФ. Багато в чому він пов'язаний з історичними образами на Захід.

"Західні країни лицемірні. Ці люди колонізували весь світ. Те, що зробила Росія, не можна виправдати, але водночас їх не можна повністю звинувачувати", — заявив Бхаскар Датта, клерк з Індії.

В ООН 141 із 193 країн в ООН проголосували за осуд РФ після вторгнення, але лише 33 ввели санкції, стільки ж озброюють Україну. 2/3 населення планети живе у країнах, які не стали вводити санкції.

Засновник фонду "Демократія працює" у ПАР Вільям Гумеді заявив, що в його країні накопичується образа на США через небажання вирішувати проблеми глобального півдня. Тому на полі Близького Сходу та Африки зараз відбувається геополітична битва між США і Європою та РФ із Китаєм.

"Звичайно, я підтримую Путіна. Давним-давно ми втратили віру в Захід. Усі араби на цьому боці світу підтримують Путіна, і ми раді чути, що він отримує землі в Україні", — каже Фейсал з Єгипту.

Незважаючи на спроби Заходу приписати глобальну інфляцію та продовольчу кризу російському вторгненню, більшість країн світу звинувачують саме Захід у цьому, зазначають експерти в Індії. При цьому частина людей сприймає війну РФ проти України, як боротьбу із "західним імперіалізмом".

Свого часу Радянський Союз підтримав багато визвольних рухів в Африці, а тепер Путін вміло цим маніпулює, заявила Любов Абравітова, пані посол України в ПАР. Цим можна пояснити підтримку Кремля у деяких африканських країнах.

Нагадаємо, 20 лютого ЗМІ писали, що РФ хоче залучити Близький Схід для виробництва винищувачів Су-75. Також Кремль готовий поділитись технологіями для спільного виробництва з Індією танків "Армата".