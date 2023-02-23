Перевооружение продолжается: Польша закупит 1000 БМП Borsuk (фото)

Польские боевые машины пехоты призваны заменить советские БМП-1. В качестве вооружения выступит 30-мм пушка Bushmaster и два ПТРК Spike-LR.

Related video

Польская армия планирует заключить контракт с компанией Huta Stalowa Wola для приобретения до 1000 БМП Borsuk. Об этом сообщает PolskieRadio 24.

Соглашение подпишет Минобороны с польским производителем, чтобы заменить советские БМП-1. По данным СМИ, речь идет о покупке 1000 БМП Borsuk для Сухопутных войск. На данный момент в Войске Польском проводят испытания Borsuk.

"Это очень важный контракт для польской военной промышленности и Войска Польского", — заявил замглавы Минобороны Войцех Скуркевич.

На вооружении польского БМП находится 30-мм автоматическая пушка с дистанционным управлением. Экипаж машины состоит из трех человек: командира, наводчика и водителя. Боевая машина пехоты предназначена для перевозки 6 военнослужащих на место выполнения задачи.

[ + – ] БМП Borsuk призван заменить совесткие БМП-1

Основные характеристики БМП Borsuk:

максимальная скорость — 65 км/ч по шоссе и до 8 км/ч по воде;

масса — 28 тонн;

вооружение — 30-мм пушка Bushmaster Mk.44S, 7,62 мм пулемет и 2 пусковые установки ПТРК Spike-LR.

Сам боевой модуль ZSSW-30 разработан Huta Stalowa Wola совместно с WB Electronics SA. 30-мм пушка способна вести стрельбу программируемыми боеприпасами. Отмечается, что БМП Borsuk имеет возможность вести борьбу с пехотой, бронетехникой, воздушными целями и другими объектами. Работать машина может в любое время суток и при любой погоде.

Напомним, СМИ писали, что полиция Польши проводила секретную операцию в Украине по разминированию Киевской области.

8 февраля в США заявили о подписании контракта с Польшей на поставку HIMARS и ракет к ним на 10 млрд долларов.