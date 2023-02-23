Переозброєння продовжується: Польща закупить 1000 БМП Borsuk (фото)

Польські бойові машини піхоти мають замінити радянські БМП-1. Як озброєння, виступить 30-мм гармата Bushmaster та два ПТРК Spike-LR.

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Польська армія планує укласти контракт із компанією Huta Stalowa Wola для придбання до 1000 БМП Borsuk. Про це повідомляє PolskieRadio 24.

Угоду підпише Міноборони з польським виробником, аби замінити радянські БМП-1. За даними ЗМІ, йдеться про купівлю 1000 БМП Borsuk для Сухопутних військ. Нині у Польському Війську проводять випробування Borsuk.

"Це дуже важливий контракт для польської військової промисловості та Війська Польського", — заявив заступник голови Міноборони Войцех Скуркевич.

На озброєнні польського БМП знаходиться 30 мм автоматична гармата з дистанційним керуванням. Екіпаж машини складається з трьох осіб: командира, навідника та водія. Бойова машина піхоти призначена для перевезення 6 військовослужбовців на місце виконання завдання.

[ + – ] БМП Borsuk покликаний замінити радянські БМП-1

Основні характеристики БМП Borsuk:

максимальна швидкість — 65 км/год по шосе та до 8 км/год по воді;

маса — 28 тонн;

озброєння — 30-мм гармата Bushmaster Mk.44S, 7,62 мм кулемет та 2 пускові установки ПТРК Spike-LR.

Сам бойовий модуль ZSSW-30 розроблений Huta Stalowa Wola разом із WB Electronics SA. 30-мм гармата здатна стріляти програмованими боєприпасами. Зазначається, що БМП Borsuk має можливість боротися з піхотою, бронетехнікою, повітряними цілями та іншими об'єктами. Працювати машина може у будь-який час доби та за будь-якої погоди.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що поліція Польщі проводила секретну операцію в Україні щодо розмінування Київської області.

8 лютого в США заявили про підписання контракту з Польщею на постачання HIMARS та ракет до них на 10 млрд доларів.