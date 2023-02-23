Из 11 запущенных ракет только 1 долетела до Украины: в ВСУ рассказали о попытке массированного удара

По сообщению Генштаба ВСУ, "как на зло" для россиян, российские ракеты попадают в критическую инфраструктуру приграничных областей России.

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Российские ракеты, которые ВС РФ выпускают по территории Украины, все чаще не долетают до целей и разрываются в воздухе над территорией самой России. Об этом на брифинге 23 февраля сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"Карма не оставляет догонять врага. Так, 20 февраля противник, пытаясь повторно нанести ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры в районе города Харькова и области, осуществил запуск 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области, из которых только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты совершили подрыв в воздушном пространстве РФ, остатки упали на территорию Белгородской области", – рассказал он.

По его словам, причиной этому могла стать "неисправность "аналоговнет" вооружения или слабая обученность солдат так называемой "второй армии мира".

"Все чаще и чаще взрывы возникают на российской территории и, как во зло для россиян, именно на объектах критической инфраструктуры. В результате этих "досадных" случаев распространяются панические настроения среди населения Белгородской области, которое уже понимает, как это жить без электричества и отопление", — сказал Громов.

По его словам, уже ранее поступала информация о подобных самообстрелах в приграничных Украине Воронежской и Курской областях.

РФ планирует нанести небольшой ракетный удар по Украине к годовщине полномасштабного вторжения 23-24 февраля, сказал 23 февраля начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

22 февраля российские военные нанесли ракетные удары по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов. 4 удара пришлись по Киевскому району города по промышленным объектам. В результате ракетного удара легкие ранения получили 2 человека.