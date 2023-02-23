З 11 запущених ракет лише 1 долетіла до України: у ЗСУ розповіли по спробу масованого удару

За повідомленням Генштабу ЗСУ, "як на зло" для росіян, російські ракети влучають у критичну інфраструктуру прикордонних областей Росії.

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Російські ракети, які ЗС РФ випускають по території України все частіше не долітають до цілей і розриваються в повітрі над територією самої Росії. Про це під час брифінгу 23 лютого повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Карма не полишає наздоганяти ворога. Так, 20 лютого противник, намагаючись повторно завдати ракетного удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в районі міста Харкова та області, здійснив запуск 11 зенітних керованих ракет з району Бєлгородської області, з яких лише одна влучила по території України. Решта ракет здійснили підрив у повітряному просторі РФ, залишки впали на територію Бєлгородської області", – розповів він.

За його словами, причиною цьому могла стати "несправність "аналоговнєт" озброєння або слабка навченість солдатів так званої "другої армії світу".

"Все частіше і частіше вибухи виникають на російській території і, як на зло для росіян, саме на об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок цих "прикрих" випадків поширюються панічні настрої серед населення Білгородської області, яке вже розуміє, як це – жити без електрики та опалення", — сказав Громов.

За його словами, вже раніше надходила інформація щодо подібних самообстрілів у прикордонних до України Воронезькій та Курській областях.

РФ планує завдати невеликого ракетного удару по Україні до річниці повномасштабного вторгнення 23-24 лютого, сказав 23 лютого начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

22 лютого російські військові завдали ракетних ударів по Харкову, повідомив міський голова Ігор Терехов. 4 удари припали по Київському району міста по промислових об'єктах. Унаслідок ракетного удару легкі поранення отримали 2 особи.