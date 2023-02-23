Оценил положительно: Лукашенко не видит концентрации войск с трех сторон границы с Беларусью

Политик проинформировал, что никто пока не намерен нападать на Беларусь с территории Польши, Литвы или Украины.

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Александр Лукашенко заявил, что на границах с Польшей, Литвой и Украиной нет концентрации войск для нападения на Белоруссию. Об этом он рассказал в интервью китайским СМИ, отрывок которого опубликовал телеграмм-канал "Пул Первого", администрируемый пресс-службой политика.

"Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что Беларусь предупредила Украину и Запад, что в случае вторжения на ее территорию будет остро реагировать.

В отчете американского Института изучения войны за 18 февраля говорится, что Лукашенко жертвует белорусским суверенитетом из-за того, что президент РФ Владимир Путин втянул его в войну против Украины. Успехи Кремля в Беларуси подчеркивают, что империалистические амбиции Путина выходят за пределы Украины. Как заявил Лукашенко, его страна готова производить штурмовики Су-25 для российских Вооруженных сил.

16 февраля Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен дистанцироваться от западных стран, которые так сильно его поддержали. Он упомянул, что первого президента РФ Бориса Ельцина и единственного президента СССР Михаила Горбачева тоже тепло принимали за границей, но потом они "плохо кончали". Лукашенко предположил, что то же может произойти и с украинским лидером Владимиром Зеленским.