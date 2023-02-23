Оцінив позитивно: Лукашенко не бачить концентрації військ з трьох сторін кордону з Білоруссю

Політик проінформував, що ніхто поки не планує нападати на Білорусь з території Польщі, Литви чи України.

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Олександр Лукашенко заявив, що на кордонах з Польщею, Литвою і Україною немає концентрації військ для нападу на Білорусь. Про це він розповів в інтерв'ю китайським ЗМІ, уривок якого опублікував телеграм-канал "Пул Первого", який адмініструється пресслужбою політика.

"Поки що, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше України, концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо. Ми це позитивно оцінюємо", — сказав Лукашенко.

Він вкотре заявив, що Білорусь попередила Україну і Захід, що в разі вторгнення на її територію буде гостро реагувати.

У звіті американського Інституту вивчення війни за 18 лютого йдеться про те, що Лукашенко жертвує білоруським суверенітетом через те, що президент РФ Володимир Путін втягнув його у війну проти України. Успіхи Кремля у Білорусі наголошують, що імперіалістичні амбіції Путіна виходять за межі України. Як заявив Лукашенко, його країна готова виготовляти штурмовики Су-25 для російських Збройних сил.

16 лютого Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський не має дистанціюватися від західних країн, які так сильно його підтримали. Він згадав, що першого президента РФ Бориса Єльцина та єдиного президента СРСР Михайла Горбачова теж тепло приймали за кордоном, але потім вони "погано закінчували". Лукашенко припустив, що те ж саме може статися і з українським лідером Володимиром Зеленським.