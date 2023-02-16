"Вони його підтримували": Лукашенко порадив Зеленському "не відштовхуватися" від ЄС та США

Білоруський політик заявив, що президент України зобов'язаний країнам Заходу за підтримку. Водночас Лукашенко застеріг Зеленського від повторення долі Михайла Горбачова, якого теж тепло приймали у Сполучених Штатах і Європі.

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Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський не має дистанціюватися від західних країн, які так сильно його підтримали. Про це білоруський політик заявив у четвер, 16 лютого, у межах зустрічі із західними журналістами, передає державне агентство БЕЛТА.

"Не треба відпихатися від Європи, від Америки. Вони все-таки підтримували його [Володимира Зеленського], і він їм зобов'язаний", — прокоментував лідер РБ.

Водночас він підкреслив, що Зеленський має зайняти "більш прагматичну позицію" у спілкуванні з ними.

"Треба трошки сюди повернутися і зайняти більш незалежну прагматичну позицію в інтересах українського народу і майбутнього України", — уточнив Лукашенко.

Як вважає політик, наразі багато що залежить безпосередньо від української сторони і Зеленського, який "багато чого вже втратив, але ще не все".

Лукашенко, коментуючи поїздки Зеленського в інші країни, застеріг главу української держави від повторення долі генсека СРСР Михайла Горбачова і російського президента Бориса Єльцина. Він вважає, що їх теж тепло приймали за кордоном, але потім вони "погано закінчували". Лукашенко припустив, що те ж саме може статися із Зеленським.

Нагадаємо, під час пресконференції Лукашенко заявив, що армія Білорусі готова вторгнутися із ЗС РФ на територію України. За словами політика, повномасштабна війна набуде іншого характеру, якщо на білоруські території зайдуть іноземні військовослужбовці.

Він також повторив пропагандистську тезу росЗМІ і поклав на Захід відповідальність за повномасштабне вторгнення ЗС РФ. Лукашенко стверджує, що Київ сам винен, що не домовився з Москвою і не запобіг війни.