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Мир

"Они его поддерживали": Лукашенко посоветовал Зеленскому "не отпихиваться" от ЕС и США

александр лукашенко, владимир зеленский, сша, европа
Александр Лукашенко

Белорусский политик заявил, что президент Украины обязан странам Запада за поддержку. При этом Лукашенко предостерег Зеленского от повторения судьбы Михаила Горбачева, которого тоже тепло принимали в Соединенных Штатах и Европе.

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Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен дистанцироваться от западных стран, которые так сильно его поддержали. Об этом белорусский политик заявил в четверг, 16 февраля, в рамках встречи с западными журналистами, передает государственное агентство БЕЛТА.

"Не надо отпихиваться от Европы, от Америки. Они все-таки поддерживали его [Владимира Зеленского], и он им обязан", — прокомментировал лидер РБ.

При этом он подчеркнул, что Зеленский должен занять "более прагматичную позицию" в общении с ними.

"Надо немножко сюда повернуться и занять более независимую прагматичную позицию в интересах украинского народа и будущего Украины", — уточнил Лукашенко.

Как считает политик, в настоящее время многое зависит непосредственно от украинской стороны и Зеленского, который "многое уже утратил, но еще не все".

Лукашенко, комментируя поездки Зеленского в другие страны, предостерег главу украинского государства от повторения судьбы генсека СССР Михаила Горбачева и российского президента Бориса Ельцина. Он считает, что их тоже тепло принимали за рубежом, но потом они "плохо заканчивали". Лукашенко предположил, что то же самое может произойти с Зеленским.

Напомним, в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что армия Беларуси готова вторгнуться с ВС РФ на территорию Украины. По словам политика, полномасштабная война приобретет другой характер, если на белорусские территории зайдут иностранные военнослужащие.

Он также повторил пропагандистский тезис росСМИ и возложил на Запад ответственность за полномасштабное вторжение ВС РФ. Лукашенко утверждает, что Киев сам виноват, что не договорился с Москвой и не предотвратил войну.