"Они его поддерживали": Лукашенко посоветовал Зеленскому "не отпихиваться" от ЕС и США

Белорусский политик заявил, что президент Украины обязан странам Запада за поддержку. При этом Лукашенко предостерег Зеленского от повторения судьбы Михаила Горбачева, которого тоже тепло принимали в Соединенных Штатах и Европе.

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Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен дистанцироваться от западных стран, которые так сильно его поддержали. Об этом белорусский политик заявил в четверг, 16 февраля, в рамках встречи с западными журналистами, передает государственное агентство БЕЛТА.

"Не надо отпихиваться от Европы, от Америки. Они все-таки поддерживали его [Владимира Зеленского], и он им обязан", — прокомментировал лидер РБ.

При этом он подчеркнул, что Зеленский должен занять "более прагматичную позицию" в общении с ними.

"Надо немножко сюда повернуться и занять более независимую прагматичную позицию в интересах украинского народа и будущего Украины", — уточнил Лукашенко.

Как считает политик, в настоящее время многое зависит непосредственно от украинской стороны и Зеленского, который "многое уже утратил, но еще не все".

Лукашенко, комментируя поездки Зеленского в другие страны, предостерег главу украинского государства от повторения судьбы генсека СССР Михаила Горбачева и российского президента Бориса Ельцина. Он считает, что их тоже тепло принимали за рубежом, но потом они "плохо заканчивали". Лукашенко предположил, что то же самое может произойти с Зеленским.

Напомним, в ходе пресс-конференции Лукашенко заявил, что армия Беларуси готова вторгнуться с ВС РФ на территорию Украины. По словам политика, полномасштабная война приобретет другой характер, если на белорусские территории зайдут иностранные военнослужащие.

Он также повторил пропагандистский тезис росСМИ и возложил на Запад ответственность за полномасштабное вторжение ВС РФ. Лукашенко утверждает, что Киев сам виноват, что не договорился с Москвой и не предотвратил войну.