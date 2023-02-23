В Украине погибло больше 100 000 мирных жителей за год войны с РФ, — прокурор

По словам руководителя департамента Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, число жертв российской агрессии в десять раз превышает официальные данные. Из 10 000 найденных тел 3,5 тысячи все еще не опознаны, а 21 500 официально считаются пропавшими без вести.

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За год полномасштабной войны, с 24 февраля, в Украине погибло 100 тысяч мирных жителей. О количестве жертв российской агрессии, которое в десять раз превышает официальные данные, сообщил руководитель департамента Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает The Independent.

"Число погибших граждан по всей Украине, чьи тела нужно будет найти и идентифицировать на оккупированных территориях, может составить 100 тысяч", — заявил Белоусов.

По официальным ООН, опубликованным на этой неделе, текущая численность погибших — 8 тысяч человек.

Белоусов также отметил, что российское вторжение вылилось в беспрецедентные военные преступления — обнаружены тысячи неопознанных тел, многих находили в массовых захоронениях.

Из 10 тысяч найденных тел, 3,5 тысячи все еще не опознаны. 21 500 официально считаются пропавшими без вести, и эта цифра может вырасти.

В течение марта 2022 года были убиты 3 326 гражданских лиц, март был самым сложным месяцем в течение всего года полномасштабной войны.

По оценкам Белоусова, численность неопознанных жертв на территориях, которые сейчас оккупированы Россией, может превысить текущие оценки.

Он отметил, что уникальность этой войны в том, что поиски пропавших и расследования военных преступлений ведутся во время активной фазы войны. "В других странах поиски начинались уже по завершении боев. По мере освобождения территорий, мы столкнемся с еще большим количеством подобных случаев, и в этом нам понадобится помощь зарубежных партнеров, так как для огромного объема технической работы понадобится оборудование и эксперты, которые бы ускорили процесс, потому что наша система не была готова к такому количеству неопознанных тел", — пояснил он.

Напомним, что, по словам Владимира Зеленского, Путин все еще планирует захватить Киев и сделать Украину своей колонией.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебросила на фронт вдвое больше солдат, чем перед началом масштабного вторжения. Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.