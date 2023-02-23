В Україні загинуло понад 100 000 мирних жителів за рік війни з РФ, — прокурор

За словами керівника департаменту Офісу генпрокурора Юрія Білоусова, кількість жертв російської агресії вдесятеро перевищує офіційні дані. З 10 000 знайдених тіл 3,5 тисяч все ще не впізнані, а 21 500 офіційно вважаються зниклими безвісти.

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За рік повномасштабної війни з 24 лютого в Україні загинуло 100 тисяч мирних жителів. Про кількість жертв російської агресії, яка вдесятеро перевищує офіційні дані, повідомив керівник департаменту Офісу генпрокурора Юрій Білоусов, передає The Independent.

"Кількість загиблих громадян по всій Україні, чиї тіла потрібно буде знайти та ідентифікувати на окупованих територіях, може становити 100 тисяч", — заявив Білоусов.

За офіційними ООН, опублікованими цього тижня, поточна кількість загиблих — 8 тисяч осіб.

Білоусов також зазначив, що російське вторгнення вилилося у безпрецедентні воєнні злочини — виявлено тисячі невідомих тіл, багатьох знаходили у масових похованнях.

З 10 тисяч знайдених тіл, 3,5 тисяч все ще не впізнані. 21 500 офіційно вважаються зниклими безвісти, і ця цифра може зрости.

Протягом березня 2022 року було вбито 3326 цивільних осіб, березень був найскладнішим місяцем протягом усього року повномасштабної війни.

За оцінками Білоусова, кількість невідомих жертв на теренах, які зараз окуповані Росією, може перевищити поточні оцінки.

Він зазначив, що унікальність цієї війни у тому, що пошуки зниклих та розслідування військових злочинів ведуться під час активної фази війни. "В інших країнах пошуки розпочиналися вже після завершення боїв. У міру звільнення територій, ми зіткнемося з ще більшою кількістю подібних випадків, і в цьому нам знадобиться допомога закордонних партнерів, оскільки для величезного обсягу технічної роботи знадобиться обладнання та експерти, які прискорили б процес, тому що наша система не була готова до такої кількості невідомих тіл", — пояснив він.

Нагадаємо, що, за словами Володимира Зеленського, Путін все ще планує захопити Київ та зробити Україну своєю колонією.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія перекинула на фронт удвічі більше солдатів, ніж перед початком масштабного вторгнення. Про це заявив верховний представник ЄС Жозеп Боррель.