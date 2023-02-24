Народного восстания не будет, Путина отстранит от власти ближайшее окружение, — эксперт

По словам британского военного аналитика Майкла Кларка, московская элита, состоящая из силовиков и военных, путем сговора в конечном итоге свергнет главу Кремля.

Related video

Британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что, несмотря на отсутствие признаков готовящегося переворота в РФ, напряженность внутри Кремля присутствует. Об этом сообщает Sky News.

И хотя невозможно спрогнозировать, когда именно российского диктатора отстранят от власти, судя по всему, это произойдет не посредством народного восстания, а сговора близкого окружения, считает военный эксперт.

Московская элита по большей части состоит из силовиков и военных, это порядка 20-30 человек.

"Рано или поздно они его так или иначе сместят. Я в этом уверен, но не знаю, как именно", — пояснил Кларк.

Новое наступление российских войск

Британский военный аналитик не считает, что новое наступление российских войск уже началось.

"Некоторые люди говорят, что уже, но если это считать наступлением, то оно не очень-то удачное. Они немногого достигли", — объяснил Кларк, добавив, что, скорее всего, ВС РФ будут пытаться захватить весь Донбасс, что, по их мнению, достижимо.

В случае успеха на Донбассе ВС РФ будут пытаться укрепить сухопутный коридор в Крым и дальше продвигаться западнее, к Херсону и, возможно, Одессе.

Напомним, что, по оценкам руководителя департамента Офиса генпрокурора Юрия Белоусова, в Украине погибло больше 100 000 мирных жителей в течение года войны с РФ, что в десять раз превышает текущие официальные данные.

Ранее Фокус сообщал, что Китай ведет переговоры с Россией о поставке дронов-камикадзе, которые могут появиться в распоряжении ВС РФ уже весной.