Народного повстання не буде, Путіна усуне від влади найближче оточення, — експерт

За словами британського військового аналітика Майкла Кларка, московська еліта, що складається із силовиків і військових, шляхом змови в кінцевому підсумку скине голову Кремля.

Related video

Британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що, попри відсутність ознак перевороту в РФ, напруженість усередині Кремля присутня. Про це повідомляє Sky News.

І хоча неможливо спрогнозувати, коли саме російського диктатора усунуть від влади, зважаючи на все, це відбудеться не за допомогою народного повстання, а змови близького оточення, вважає військовий експерт.

Московська еліта здебільшого складається із силовиків і військових, це близько 20-30 осіб.

"Рано чи пізно вони його так чи інакше змістять. Я в цьому певен, але не знаю, як саме", — пояснив Кларк.

Новий наступ російських військ

Британський військовий аналітик не вважає, що новий наступ російських військ уже почався.

"Деякі люди кажуть, що вже, але якщо це вважати наступом, то він не дуже вдалий. Вони трохи досягли", — пояснив Кларк, додавши, що, швидше за все, ЗС РФ намагатимуться захопити весь Донбас, що, на їхню думку, досяжно.

У разі успіху на Донбасі ЗС РФ намагатимуться зміцнити сухопутний коридор до Криму й далі просуватимуться на захід, до Херсона та, можливо, до Одеси.

Нагадаємо, що, за оцінками керівника департаменту Офісу генпрокурора Юрія Білоусова, в Україні загинуло понад 100 000 мирних мешканців протягом року війни з РФ, що вдесятеро перевищує поточні офіційні дані.

Раніше Фокус повідомляв, що Китай веде переговори з Росією про постачання дронів-камікадзе, які можуть з'явитися в розпорядженні ЗС РФ уже навесні.