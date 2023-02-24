Убийство президента: ЧВК "Вагнер" участвует в заговоре против союзника США в Африке, — СМИ

По словам журналистов, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил чадским повстанцам материальную и оперативную поддержку для захвата власти в стране, которая имеет большие нефтяные и золоторудные месторождения.

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США считают, что ЧВК "Вагнер" сотрудничает с повстанцами в Чаде, чтобы дестабилизировать правительство и потенциально убить президента страны-союзника Запада в борьбе с терроризмом в Африке. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил чадским повстанцам материальную и оперативную поддержку, чтобы, возможно, свергнуть президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно и захватить контроль над правительством страны. Источник издания отметил, что власти Чада были проинформированы об угрозе. Там "очень серьезно" относятся к этому.

Журналисты также захотели пообщаться с самим Пригожиным на эту тему, однако тот, по их словам, счел поставленные вопросы безосновательными и отказался отвечать на них.

Издание напомнило, что Чад граничит с Ливией, Суданом, ЦАР. Страна богата на природные ресурсы, а потому является одной из главных целей России на африканском континенте. Помимо нефти, у нее есть большие залежи полезных ископаемых, в том числе золота.

Сообщается, что Министерство финансов США в прошлом месяце признало ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Наемники причастны к преступной деятельности, в частности, к массовым казням изнасилованиям в ЦАР и Мали. Ряд компаний, которые связывают с Пригожиным, также получили лицензии на добычу золота в Судане, ЦАР.

В материале говорится, что в феврале 2022 года лидер чадской повстанческой группировки Union des Forces Républicaines Тиман Эрдими попросил лидеров ЦАР помочь свергнуть правительство Деби в Чаде. Эрдими прямо заявил: "русские придут в Чад, чтобы изгнать Деби и Францию". Правда, власти ЦАР отрицали планы по свержению правительства в Чаде.

Однако, как пишет издание, американская разведка получила новые доказательства того, что против Деби существует заговор при участии ЧВК "Вагнер".

Махмат Деби уже сталкивался в "вагнеровцами"

Издание пишет, что Махамат Деби стал президентом Чада в апреле 2021 после того, как его отец Идрис Деби был убит повстанцами, которые дислоцировались вместе с "вагнеровцами" в Ливии.

Сообщается, что Чад под руководством Деби и его отца тесно сотрудничал с Францией и США в войне против Исламского государства и филиалов Аль-Каиды в Сахельском регионе Африки. В стране с преобладающим мусульманским населением размещены силы специального назначения США, а ее собственные солдаты были развернуты для борьбы с джихадистскими группировками в соседних Нигерии, Камеруне и Нигере.

Журналисты WP заявили, что в мире растет глобальный раскол из-за войны в Украине. В странах Африки и Ближнего Востока, а также в Индии накопились исторические обиды на "империалистический Запад", поэтому общество в некоторых государствах поддерживает действия Москвы и радуется, что РФ захватывает украинские территории.

Также газета Financial Times сообщила, что Россия активно вкладывает средства, чтобы установить влияние в ряде стран Африки. Для этого она использует наемников ЧВК "Вагнер", религию, пропаганду, образование, а также поддерживает местные автократии.