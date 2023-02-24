Вбивство президента: ПВК "Вагнер" бере участь у змові проти союзника США в Африці, — ЗМІ

За словами журналістів, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував чадським повстанцям матеріальну та оперативну підтримку для захоплення влади в країні, яка має великі нафтові та золоторудні родовища.

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США вважають, що ПВК "Вагнер" співпрацює з повстанцями в Чаді, щоб дестабілізувати уряд та потенційно вбити президента країни-союзника Заходу у боротьбі з тероризмом в Африці. Про це пише Wall Street Journal.

За словами неназваного високопоставленого американського чиновника, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував чадським повстанцям матеріальну та оперативну підтримку, щоб, можливо, повалити президента Чада Махамата Ідріса Дебі Ітно та захопити контроль над урядом країни. Джерело видання відзначило, що влада Чада була проінформована про загрозу. Там "дуже серйозно" ставляться до цього.

Журналісти також захотіли поспілкуватися з самим Пригожиним на цю тему, проте той, за їхніми словами, вважав поставлені питання безпідставними та відмовився відповідати на них.

Видання нагадало, що Чад межує з Лівією, Суданом, ЦАР. Країна багата на природні ресурси, тому є однією з головних цілей Росії на африканському континенті. Крім нафти, вона має великі поклади корисних копалин, зокрема золота.

Повідомляється, що Міністерство фінансів США минулого місяця визнало ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Найманці причетні до злочинної діяльності, зокрема, до масових страт зґвалтувань у ЦАР та Малі. Ряд компаній, які пов'язують із Пригожиним, також отримали ліцензії на видобуток золота у Судані, ЦАР.

У матеріалі йдеться, що в лютому 2022 року лідер чадського повстанського угруповання Union des Forces Republicaines Тіман Ердімі попросив лідерів ЦАР допомогти повалити уряд Дебі в Чаді. Ердімі прямо заявив: "росіяни прийдуть до Чаду, щоб вигнати Дебі та Францію". Щоправда, влада ЦАР заперечувала плани щодо повалення уряду в Чаді.

Однак, як пише видання, американська розвідка отримала нові докази того, що проти Дебі існує змова за участю ПВК "Вагнер".

Махмат Дебі вже стикався з "вагнерівцями"

Видання пише, що Махамат Дебі став президентом Чаду у квітні 2021 року після того, як його батько Ідріс Дебі був убитий повстанцями, які дислокувалися разом з "вагнерівцями" в Лівії.

Повідомляється, що Чад під керівництвом Дебі та його батька тісно співпрацював із Францією та США у війні проти Ісламської держави та філій Аль-Каїди у Сахельському регіоні Африки. У країні з переважним мусульманським населенням розміщено сили спеціального призначення США, а її власні солдати були розгорнуті для боротьби з джихадистськими угрупованнями в сусідніх Нігерії, Камеруні та Нігері.

Журналісти WP заявили, що у світі зростає глобальний розкол через війну в Україні. У країнах Африки та Близького Сходу, а також в Індії накопичилися історичні образи на "імперіалістичний Захід", тому суспільство в деяких державах підтримує дії Москви та радіє, що РФ захоплює українські території.

Також газета Financial Times повідомила, що Росія активно вкладає кошти, щоб встановити вплив у низці країн Африки. Для цього вона використовує найманців ПВК "Вагнер", релігію, пропаганду, освіту, а також підтримує місцеві автократії.