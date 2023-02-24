Разоблачают военные планы РФ, Китая и Ирана: СМИ узнали о новой стратегии разведки США

Более года назад администрация Джо Байдена начала убеждать европейских скептиков в реальности полномасштабного вторжения РФ в Украину путем рассекречивания разведданных. Белый дом извлек уроки после аннексии Крыма в 2014 году.

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Накануне полномасштабной войны в Украине американская разведка придумала новый план для подрыва позиций России и ее партнеров. Об этом написала 23 февраля газета The New York Times со ссылкой на дипломатов и работников спецслужб.

"Это мощный инструмент в арсенале Штатов, позволяющий остановить наступление Кремля, разоблачить военные планы и организовать поддержку Киева в союзных странах", — отметили авторы.

Суть плана заключается в рассекречивании разведданных для разоблачения намерений России. Более года назад эти шаги воплотила администрация Байдена, чтобы убедить европейских скептиков в реальности российского вторжения.

Новая стратегия по обмену разведданными не остановила армию РФ, но раскрыла ее планы и привлекла крупные западные державы к экономической и дипломатической изоляции России, отметил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

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Генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин дополнил, что план США помог добиться консолидации западного мира в начале большой войны.

Захват Крыма — у Байдена не захотели повторять ошибки 2014 года

После российской аннексии Крыма в 2014 году администрация 44-го президента США Барака Обамы заняла осторожную позицию по обмену разведданными о действиях России на Донбассе с европейскими партнерами. Это позволило Москве посеять разногласия на Западе, отметили чиновники в разговоре с журналистами.

Очевидно, администрация Байдена извлекла уроки. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и Файнер получили дополнительные доказательства планов вторжения РФ и решили не допустить повторения событий восьмилетней давности. Байден дал команду рассекретить разведданные США о военных планах России, пишет газета.

"Он обратился к нам и сказал: "Вы должны поделиться, мы должны помочь им увидеть то, что видите вы", — вспомнила директор национальной разведки США Аврил Хейнс.

У Байдена заявляют, что продолжат раскрывать конфиденциальную информацию, когда это отвечает стратегическим интересам Америки. Это не означает, что администрация и представители спецслужб всегда будут договариваться о публикациях, сказали представители спецслужб.

Предупреждения Китаю и Ирану

Накануне встречи главы Госдепартамента Энтони Блинкена с заведующим канцелярией комиссии ЦК Компантии Китая по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности Штаты передали союзникам сверхсекретные разведданные о боеприпасах и другом вооружении, которое Пекин намеревался передать РФ.

Блинкен после этого озвучил тезис о планах Китая публично поддержать войска России оружием, говорится в материале.

"По большей части Китай оказывает риторическую, политическую и дипломатическую поддержку России, но у нас есть информация, которая вызывает обеспокоенность. Они хотят оказать ВС РФ смертоносную поддержку в войне против Украины", — сказал глава Госдепа.

Большинство американских чиновников полагают, что Китай заботится о международной репутации, в отличие от Ирана и Северной Кореи, которые давно поймали на отправке вооружений России. У Китая тесные торговые связи с Европой и США, которых нет у Пхеньяна и Тегерана, заметили источники.

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Белый дом раскрыл планы по отправке иранских ракет и беспилотников и северокорейских боеприпасов для РФ. Данные разоблачения послужили основой новых санкций США и Европы против иранских производителей беспилотников.

По словам официальных лиц, в будущем стоит ожидать новой развединформации, когда Россия приблизится к заключению сделки на поставку нового оружия. Цель разоблачения — привлечь внимание к попыткам РФ активизировать или расширить наступление на востоке или юге Украины.

Напомним, что глава шведской Службы разведки и обеспечения безопасности Лена Халлин 21 февраля заявила об угрозе стране от России. Армия РФ продолжит укрепляться в непосредственной близости к Швеции.

В материале издания The Washington Post от 17 февраля говорилось о совместной операции спецслужб США и ЕС по разрушению крупных шпионских сетей РФ. Разведслужбы России понесли самый большой ущерб со времен окончания холодной войны.