Викривають військові плани РФ, Китаю та Ірану: ЗМІ дізналися про нову стратегію розвідки США

Понад рік тому адміністрація Джо Байдена почала переконувати європейських скептиків у реальності повномасштабного вторгнення РФ в Україну шляхом розсекречення розвідданих. Білий дім вивчив урок після анексії Криму у 2014 році.

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Напередодні повномасштабної війни в Україні американська розвідка вигадала новий план для підриву позицій Росії та її партнерів. Про це написала 23 лютого газета The New York Times із посиланням на дипломатів і працівників спецслужб.

"Це потужний інструмент в арсеналі Штатів, що дозволяє зупинити наступ Кремля, викрити військові плани й організувати підтримку Києва в союзних країнах", — зазначили автори.

Суть плану полягає в розсекреченні розвідданих для викриття намірів Росії. Понад рік тому ці кроки втілила адміністрація Байдена, щоб переконати європейських скептиків у реальності російського вторгнення.

Нова стратегія щодо обміну розвідданими не зупинила армію РФ, але розкрила її плани та залучила великі західні держави до економічної і дипломатичної ізоляції Росії, зазначив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер.

[ + – ] Напередодні повномасштабної війни в Україні розвідка США розсекретила частину планів РФ

Генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін доповнив, що план США допоміг досягти консолідації західного світу на початку великої війни.

Захоплення Криму — у Байдена не захотіли повторювати помилки 2014 року

Після російської анексії Криму у 2014 році адміністрація 44-го президента США Барака Обами зайняла обережну позицію щодо обміну розвідданими про дії Росії на Донбасі з європейськими партнерами. Це дозволило Москві посіяти розбіжності на Заході, зазначили урядовці в розмові з журналістами.

Очевидно, адміністрація Байдена вивчила урок. Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван і Файнер отримали додаткові докази планів вторгнення РФ і вирішили не допустити повторення подій восьмирічної давності. Байден дав команду розсекретити розвіддані США про військові плани Росії, пише газета.

"Він звернувся до нас і сказав: "Ви маєте поділитися, ми повинні допомогти їм побачити те, що бачите ви", — згадала директорка національної розвідки США Авріл Гейнс.

У Байдена заявляють, що продовжать розкривати конфіденційну інформацію, коли це відповідає стратегічним інтересам Америки. Це не означає, що адміністрація та представники спецслужб завжди домовлятимуться про публікації, сказали представники спецслужб.

Попередження Китаю та Ірану

Напередодні зустрічі голови Держдепартаменту Ентоні Блінкена із завідувачем канцелярії комісії ЦК Компантії Китаю із закордонних справ Ван Ї на Мюнхенській конференції з безпеки Штати передали союзникам надсекретні розвіддані про боєприпаси й інше озброєння, яке Пекін мав намір передати РФ.

Блінкен після цього озвучив тезу про плани Китаю публічно підтримати війська Росії зброєю, йдеться в матеріалі.

"Здебільшого Китай надає риторичну, політичну й дипломатичну підтримку Росії, але ми маємо інформацію, яка викликає занепокоєння. Вони хочуть надати ЗС РФ смертоносну підтримку у війні проти України", — сказав глава Держдепу.

Більшість американських чиновників вважають, що Китай дбає про міжнародну репутацію, на відміну від Ірану та Північної Кореї, яких давно спіймали на відправленні озброєнь Росії. У Китаю тісні торговельні зв'язки з Європою та США, яких немає у Пхеньяна й Тегерана, відмітили джерела.

[ + – ] США розкрили плани Ірану щодо відправлення ракет для армії Росії

Білий дім розкрив плани щодо відправлення іранських ракет і безпілотників та північнокорейських боєприпасів для РФ. Ці викриття послужили основою нових санкцій США та Європи проти іранських виробників безпілотників.

За словами офіційних осіб, у майбутньому варто очікувати на нову розвідінформацію, коли Росія наблизиться до укладання угоди на постачання нової зброї. Мета викриття — привернути увагу до спроб РФ активізувати чи розширити наступ на сході чи півдні України.

Нагадаємо, що глава шведської Служби розвідки та забезпечення безпеки Лена Халлін 21 лютого заявила про загрозу країні від Росії. Армія РФ продовжить зміцнюватися в безпосередній близькості до Швеції.

У матеріалі видання The Washington Post від 17 лютого йшлося про спільну операцію спецслужб США та ЄС щодо руйнування великих шпигунських мереж РФ. Розвідслужби Росії зазнали найбільших збитків із часів закінчення холодної війни.