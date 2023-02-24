"Чтобы Украина одержала победу": Сунак попросит G7 начать поставки дальнобойного оружия

Британский премьер считает, что следующие дни будут тяжелыми для Украины, именно поэтому на ближайшей встрече с мировыми лидерами будет обсуждаться вопрос усиления поддержки. В том числе и поставки авиации.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается призвать страны G7 в срочном порядке предоставить Украине оружие большой дальности. Об этом говорится в пресс-релизе, который был обнародован на сайте правительства Великобритании 24 февраля.

Политик считает, что пришло время более существенно помочь Украине, и предоставить все нужное оружие, с помощью которого будут наноситься удары по врагу.

Кроме того, Риши Сушак собирается повторить свое предложение о поддержке стран, которые готовы на сегодняшний день отправить на поле боя авиацию.

"Чтобы Украина одержала победу, и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ — ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", — говорится в тексте заявления премьер-министра Великобритании.

Он также считает, что ближайшие дни будут невероятно тяжелыми из-за провокаций со стороны Российской Федерации. Но, в то же время тяжелыми они будут и для них самих. Именно поэтому пришло время дать ВСУ все то, в чем они нуждаются.

Напомним, 18 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Риши Сунак заявил, что Великобритания уже начала обучать украинских пилотов. По словам главы британского правительства, если есть страны, которые могут немедленно предоставить ВСУ истребители, то Лондон поддержит их в этом.

Также на этой конференции премьер-министр Великобритании призвал союзников удвоить военную помощь Украине. По словам Риши Сунака, Украина должна получить от НАТО долгосрочные гарантии безопасности для защиты от будущей российской агрессии.