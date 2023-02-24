"Щоб Україна здобула перемогу": Сунак попросить G7 розпочати постачання далекобійної зброї

Британський прем'єр вважає, що наступні дні будуть важкими для України, саме тому на найближчій зустрічі зі світовими лідерами обговорюватиметься питання посилення підтримки. Зокрема й постачання авіації.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має намір закликати країни G7 терміново надати Україні зброю великої дальності. Про це йдеться у пресрелізі, який був оприлюднений на сайті уряду Великобританії 24 лютого.

Політик вважає, що настав час суттєвіше допомогти Україні, і надати всю потрібну зброю, за допомогою якої будуть завдавати ударів по ворогові.

Крім того, Ріші Сушак збирається повторити свою пропозицію щодо підтримки країн, які готові на сьогодні відправити на поле бою авіацію.

"Щоб Україна здобула перемогу, і щоб цей день став ближчим, їм (ЗСУ — ред.) потрібно отримати вирішальну перевагу на полі бою. Зараз це має стати нашим пріоритетом. Замість поетапного підходу нам треба діяти швидше, поставляючи артилерію, бронетехніку та засоби ППО", — йдеться у тексті заяви прем'єр-міністра Великобританії.

Він також вважає, що найближчі дні будуть неймовірно важким через провокації з боку Російської Федерації. Але водночас важкими вони будуть і для них самих. Саме тому настав час дати ЗСУ все те, чого вони потребують.

Нагадаємо, 18 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки Ріші Сунак заявив, що Великобританія вже почала навчати українських пілотів. За словами глави британського уряду, якщо є країни, які можуть негайно надати ЗСУ винищувачі, Лондон підтримає їх у цьому.

Також на цій конференції прем'єр-міністр Великобританії закликав союзників подвоїти військову допомогу Україні. За словами Ріші Сунака, Україна має отримати від НАТО довгострокові гарантії безпеки для захисту від майбутньої російської агресії.