"Вернем мусор террористам": у посольства РФ в Берлине поставили взорванный под Киевом танк Т-72

44-тонная бронированная машина из страны-агрессора подорвалась на мине в марте прошлого года. Акция с танком, приуроченная к годовщине вторжения, обошлась в 100 тысяч евро. Деньги пожертвовали сочувствующие Украине люди.

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В годовщину российского вторжения, 24 февраля, у посольства РФ в Берлине установили танк Т-72, взорванный в марте прошлого года под Киевом. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Как уточняется, бронированная машина прибыла из Украины в столицу Германии сегодня около часа ночи. Танк в течение всех выходных будет находиться на бульваре Унтер-Ден-Линден — прямо напротив российского посольства.

"Мы вернем мусор под двери террористов", — прокомментировал автор инициативы Виланд Гибель.

[ + – ] Танк установили на бульваре перед российский посольством

По его словам, танк призван стать символом немецкого протеста против военной агрессии России, а также продемонстрировать солидарность Германии с Украиной.

44-тонная бронированная машина подорвалась на мине 31 марта прошлого года в Киевской области во время масштабного наступления оккупантов. На технике также видны следы от пуль.

Виланд Гибель и его единомышленник Энно Ленце работали над этим проектом несколько месяцев. Им пришлось отстаивать свою идею перед городскими властями, которые опасались, что такая экспозиция может травмировать беженцев из Сирии либо отвлекать велосипедистов во время движения. В конце концов в городе дали "добро" на установку российского танка.

[ + – ] Энно Ленце несколько раз приезжал в Киев

Вся акция обошлась в 100 тыс. евро, деньги пожертвовали сочувствующие Украине люди.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что 24 февраля разбитые российские танки выставят в Германии, Литве, Латвии и Эстонии. Чиновник подчеркнул, что таким образом жители стран Евросоюза убедятся, что российские танки могут попасть в Европу через Украину "только в виде музейных экспонатов".

20 февраля в Германии прошел традиционный карнавал Розенмонтаг. В этом году он сопровождался пародиями на российского президента, а также был посвящен другим политическим темам.