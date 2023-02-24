"Повернемо сміття терористам": біля посольства РФ у Берліні поставили підірваний під Києвом танк Т-72

44-тонна броньована машина з країни-агресора підірвалася на міні у березні минулого року. Акція з танком, присвячена річниці вторгнення, коштувала 100 тисяч євро. Гроші пожертвували люди, які співчувають Україні.

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У річницю російського вторгнення, 24 лютого, біля посольства РФ у Берліні встановили танк Т-72, підірваний у березні минулого року під Києвом. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Як уточнюється, броньована машина прибула з України до столиці Німеччини приблизно о першій годині ночі. Танк протягом усіх вихідних перебуватиме на бульварі Унтер-Ден-Лінден — прямо навпроти російського посольства.

"Ми повернемо сміття під двері терористів", — прокоментував автор ініціативи Віланд Гібель.

[ + – ] Танк встановили на бульварі перед російським посольством

За його словами, танк має стати символом німецького протесту проти військової агресії Росії, а також продемонструвати солідарність Німеччини з Україною.

44-тонна броньована машина підірвалася на міні 31 березня минулого року в Київській області під час масштабного наступу окупантів. На техніці також видно сліди від куль.

Віланд Гібель та його однодумець Енно Ленце працювали над цим проєктом кілька місяців. Їм довелося відстоювати свою ідею перед міською владою, яка побоювалася, що така експозиція може травмувати біженців із Сирії або відволікати велосипедистів під час руху. Зрештою у місті дали "добро" на встановлення російського танка.

[ + – ] Енно Ленце кілька разів приїжджав у Київ

Вся акція коштувала 100 тис. євро, гроші пожертвували люди, які співчувають Україні.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, що 24 лютого розбиті російські танки виставлять у Німеччині, Литві, Латвії та Естонії. Чиновник наголосив, що в такий спосіб мешканці країн Євросоюзу переконаються, що російські танки можуть потрапити в Європу через Україну "тільки у вигляді музейних експонатів".

20 лютого у Німеччині пройшов традиційний карнавал Розенмонтаг. Цьогоріч він супроводжувався пародіями на російського президента, а також був присвячений іншим політичним темам.