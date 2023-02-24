"Стряпайте котлеты": губернатор из РФ потроллил "повара Путина" Пригожина

В ответ на слова чиновника из Свердловской области владелец ЧВК "Вагнер" выразил надежду, что скоро в России вернутся времена, когда таких, как Евгений Куйвашов, можно будет расстреливать.

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Губернатор Свердловский области (РФ) Евгений Куйвашов поскандалил с основателем ЧВК "Вагнер" и бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщают росСМИ.

Конфликт начался с того, что Пригожин обвинил Куйвашова в непрофессионализме и заявил, что в Свердловской области "откровенно гадят".

Как оказалось позже, Пригожин имел в виду то, что в регионе не хоронят с воинскими почестями наемников ЧВК "Вагнер", ликвидированных в Украине.

Куйвашов ответил на обвинение.

"Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся", — сказал губернатор Свердловской области в комментарии региональным медиа.

В ответ Пригожин заявил, что "таких" (имеется в виду губернатор Евгений Куйвашов, — ред.) во время Великой Отечественной войны расстреливали.

"Иосиф Сталин таких как Куйвашев и Беглов (губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, — ред) попросту расстреливал", — сказал Пригожин.

"Повар Путина" и основатель ЧВК "Вагнер" также выразил надежду, что скоро в современной России восстановятся такие же порядки, как и в СССР в период репрессий.

"Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты", — обратился Пригожин к губернатору Куйвашову.

Он также добавил, что якобы его наемники, услышав имя Куйвашова, "плюются". А любой заключенный, вышедший из свердловской колонии, "может лучше управлять регионом", чем его нынешний глава.

Заметим, что свое прозвище "повар Путина" Евгений Пригожин получил благодаря своему кейтеринговому бизнесу, который много лет обслуживал банкеты высших лиц РФ.

Напомним, 23 февраля Евгений Пригожин появился на окраине Бахмута с надписью "Груз 200, мы вместе". В последнее время основатель ЧВК "Вагнер" много жалуется на большие потери среди своих бойцов из-за плохого снабжения боеприпасами.

Фокус также писал, что Пригожин в конце февраля обвинил Минобороны РФ во лжи о поставках боеприпасов. По словам основателя ЧВК "Вагнер", в российском оборонном ведомстве пытаются "скрыть свои преступления" перед воюющими в Украине наемниками.