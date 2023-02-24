"Готуйте котлети": губернатор із РФ потролив "кухаря Путіна" Пригожина

У відповідь на слова чиновника зі Свердловської області власник ПВК "Вагнер" висловив сподівання, що незабаром у Росії повернуться часи, коли таких, як Євген Куйвашов, можна буде розстрілювати.

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Губернатор Свердловської області (РФ) Євген Куйвашев поскандалив із засновником ПВК "Вагнер" та бізнесменом Євгеном Пригожином. Про це повідомляють РосЗМІ.

Конфлікт почався з того, що Пригожин звинуватив Куйвашева в непрофесіоналізмі і заявив, що у Свердловській області "відверто гадять".

Як виявилося пізніше, Пригожин мав на увазі те, що в регіоні не ховають із військовими почестями найманців ПВК "Вагнер", які ліквідовані в Україні.

Куйвашев відповів на звинувачення.

"Якщо кожен бізнесмен, який заробляє на шкільному харчуванні, намагатиметься керувати країною, ми далеко не поїдемо. Усі повинні займатися своєю справою. Ви готуйте котлети і варіть макарони, а ми в регіонах самі розберемося", — сказав губернатор Свердловської області у коментарі регіональним медіа.

У відповідь Пригожин заявив, що "таких" (мається на увазі губернатора Євгена Куйвашева) під час Великої Вітчизняної війни розстрілювали.

"Йосип Сталін таких як Куйвашев і Беглов (губернатор Санкт-Петербурга) просто розстрілював", — сказав Пригожин.

"Кухар Путіна" та засновник ПВК "Вагнер" також висловив сподівання, що скоро в сучасній Росії відновляться такі ж порядки, як і в СРСР у період репресій.

"Думаю, скоро ми знову до цього прийдемо. Упевнений, що не за горами час, коли народ дійде до кипіння і підніме на вила тебе і таких, як ти", — звернувся Пригожин до губернатора Куйвашова.

Він також додав, що нібито його найманці, почувши ім'я Куйвашева, "плюються". А будь-який ув'язнений, який вийшов зі свердловської колонії, "може краще керувати регіоном", ніж його теперішній голова.

Зауважимо, що своє прізвисько "кухар Путіна" Євген Пригожин отримав завдяки своєму кейтеринговому бізнесу, який багато років обслуговував банкети вищих осіб РФ.

Нагадаємо, 23 лютого Євген Пригожин з'явився на околиці Бахмута з написом "Вантаж 200, ми разом". Останнім часом засновник ПВК "Вагнер" багато скаржиться на великі втрати серед своїх бійців через погане постачання боєприпасів.

Фокус також писав, що Пригожин в кінці лютого звинуватив Міноборони РФ у брехні про постачання боєприпасів. За словами засновника ПВК "Вагнер", у російському оборонному відомстві намагаються "приховати свої злочини" перед найманцями, що воюють в Україні.