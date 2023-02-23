Пригожин з'явився на околиці Бахмута з надписом "Вантаж 200, ми разом" (фото)

Останнім часом засновник ПВК "Вагнер" багато скаржиться на великі втрати серед своїх бійців через погане постачання боєприпасів.

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У четвер, 23 лютого, російський підприємець та засновник приватної військової компанії "Вагнер" відвідав околицю Бахмута, де привітав військовослужбовців РФ із "Днем захисника Вітчизни". Своє звернення Пригожин опублікував у Telegram.

На грудях у власника ПВК "Вагнер" можна помітити шеврон із написом: "Вантаж 200, ми разом".

[ + – ] Пригожин з шевроном "Вантаж 200, ми разом"

Зазначимо, що останнім часом Пригожин часто скаржиться на великі втрати серед "вагнерівців" і звинувачує Міністерство оборони Росії у недостатньому постачанні боєприпасів.

Так, 22 лютого Євген Пригожин в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що його бійці гинуть від "снарядного голоду", а винні в цьому ті, хто мав вирішувати питання щодо постачання.

Того ж дня "кухар" Путіна записав аудіоповідомлення, в якому звинуватив Міністерство оборони РФ у брехні щодо постачання боєприпасів "добровольчих підрозділів" на Бахмутському напрямку.

За даними представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі від 17 лютого, з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ПВК "Вагнер" втратила понад 30 000 бійців.

Фокус також писав про те, що 23 лютого у мережі з'явилися кадри з кладовища найманців із ПВК "Вагнер" біля Станиці Бакинської під російським містом Краснодар. Як стверджується, з початку лютого цього року на цвинтарі стало на 90 могил більше.

Ще ми писали про те, що 16 лютого російські пропагандисти намагалися видати тіла своїх убитих солдатів за воїнів ЗСУ, посилаючись на відео із сотнями трун. Як виявилося, тіла в трунах, швидше за все, належать убитим "вагнерівцям".