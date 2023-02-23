Пригожин появился на окраине Бахмута с надписью "Груз 200, мы вместе" (фото)

В последнее время основатель ЧВК "Вагнер" много жалуется на большие потери среди своих бойцов из-за плохого снабжения боеприпасами.

Related video

В четверг, 23 февраля, российский предприниматель и основатель частной военной компании "Вагнер" посетил окраину Бахмута, где поздравил военнослужащих РФ с "Днем защитника Отечества". Свое обращение Пригожин опубликовал в Telegram.

На груди у владельца ЧВК "Вагнер" можно заметить шеврон с надписью: "Груз 200, мы вместе".

[ + – ] Пригожин с шевроном "Груз 200, мы вместе"

Отметим, что в последнее время Пригожин часто жалуется на большие потери среди "вагнеровцев" и обвиняет Министерство обороны России в недостаточных поставках боеприпасов.

Так, 22 февраля Евгений Пригожин в интервью российским пропагандистам заявил, что его бойцы гибнут от "снарядного голода", а виноваты в этом те, кто должен был решать вопросы о снабжении.

В тот же день "повар" Путина записал аудиосообщение, в котором обвинил Министерство обороны РФ во лжи касательно снабжения боеприпасами "добровольческих подразделений" на Бахмутском направлении.

Согласно данным представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби от 17 февраля, с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЧВК "Вагнер" потеряла более 30 000 бойцов.

Фокус также писал о том, что 23 февраля в сети появились кадры с кладбища наемников из ЧВК "Вагнер" у Станицы Бакинской под российским городом Краснодар. Как утверждается, с начала февраля этого года на кладбище стало на 90 могил больше.

Еще мы писали о том, что 16 февраля российские пропагандисты пытались выдать тела своих убитых солдат за воинов ВСУ, ссылаясь на видео с сотнями гробов. Как оказалось, тела в гробах скорее всего принадлежат убитым "вагнеровцам".