Риши Сунак требует поставить ВСУ уникальный истребитель: о какой технике идет речь

Британский премьер-министр, несмотря на сопротивление главы Минобороны Бена Уоллеса, требует предоставить украинским военным многоцелевой истребитель четвертого поколения Typhoon.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится выступить на виртуальном саммите с лидерами G7 и украинским президентом Владимиром Зеленским с требованием предоставить ВСУ дальнобойное оружие, способное ослабить российские силы за линией фронта. Об этом пишет The Guardian.

Ожидается, что во время виртуальной встречи, посвященной первой годовщине российско-украинской войны, Сунак потребует передать Украине британские истребители.

"Вместо поэтапного подхода нам нужно быстрее двигаться в области артиллерии, бронетехники и противовоздушной обороны… Сейчас самое время поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке, и вперед", — цитирует медиа главу правительства Британии.

Истребители Typhoon для Украины: почему они вызвали дискуссию в британском правительстве

Заметим, что не все члены правительства Великобритании поддерживают готовность Риши Сунака передать украинским военным летальное оружие.

Так, министр обороны заявил, что Великобритания не будет отправлять в Украину истребители "Тайфун" в краткосрочной перспективе, несмотря на то, что о такой возможности недавно заявил екс-глава правительства Борис Джонсон на встрече с украинским президентом.

"Тайфуны" будут слишком сложными для полетов украинских пилотов и потребуют размещения сотен британских военнослужащих для их обслуживания", — сказал Бен Уоллес в пятницу, 24 февраля.

В интервью Sky News глава минобороны Великобритании детализировал причину своего отказа направить истребители в Украину.

"Обслуживать истребитель нужно сотням людей: инженерам, пилотам, специалистам по радиоэлектронике. Запад не собирается вводить войска в Украину в таких масштабах. В противном случае нам нужно будет отправить в Украину 200 человек. И мы не собираемся этого делать", — уточнил Уоллес.

Почему истребители Typhoon так важны для Украины

Eurofighter Typhoon — это многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он является уникальным боевым самолетом, который выпускается в четырех вариантах

Для обеспечения требуемого уровня маневренных характеристик, особенно на больших углах атаки, самолет спроектирован по схеме с низкорасположенным треугольным крылом и вертикальным килем с рулем направления без стабилизатора. Это позволяет самолету эффективнее исполнять боевые задания на сверхзвуковых скоростях.

У истребителя нет внутренних отсеков вооружения. Вместо них используются узлы внешней подвески, позволяющие расширить варианты применяемого вооружения.

Самолет поставлен на вооружение ВВС: Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.

Напомним,18 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Риши Сунак заявил, что Великобритания уже начала обучать украинских пилотов. По словам главы британского правительства, если есть страны, которые могут немедленно предоставить ВСУ истребители, то Лондон поддержит их в этом.

Также на этой конференции премьер-министр Великобритании призвал союзников удвоить военную помощь Украине. По словам Риши Сунака, Украина должна получить от НАТО долгосрочные гарантии безопасности для защиты от будущей российской агрессии.