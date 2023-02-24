Ріші Сунак вимагає поставити ЗСУ унікальний винищувач: про яку техніку йдеться

Британський прем'єр-міністр, незважаючи на опір глави Міноборони Бена Воллеса, вимагає надати українським військовим багатоцільовий винищувач четвертого покоління Typhoon.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак готується виступити на віртуальному саміті з лідерами G7 та українським президентом Володимиром Зеленським із вимогою надати ЗСУ далекобійну зброю, здатну послабити російські сили за лінією фронту. Про це пише The Guardian.

Очікується, що під час віртуальної зустрічі, присвяченій першій річниці російсько-української війни, Сунак вимагатиме передати Україні британські винищувачі.

"Замість поетапного підходу нам потрібно швидше рухатися в галузі артилерії, бронетехніки та протиповітряної оборони… Зараз саме час підтримати план України щодо переозброєння, перегрупування, і вперед", — цитує медіа главу уряду Британії.

Винищувачі Typhoon для України: чому вони викликали дискусію у британському уряді

Зауважимо, що не всі урядовці Великої Британії підтримують готовність Ріші Сунака передати українським військовим летальну зброю.

Так, міністр оборони заявив, що Велика Британія не відправлятиме в Україну винищувачі "Тайфун" у короткостроковій перспективі, незважаючи на те, що про таку можливість нещодавно заявив ексглава уряду Борис Джонсон на зустрічі з українським президентом.

"Тайфуни" будуть надто складними для польотів українських пілотів і вимагатимуть розміщення сотень британських військовослужбовців для їх обслуговування", — сказав Бен Воллес у п'ятницю, 24 лютого.

В інтерв'ю Sky News глава міноборони Великої Британії деталізував причину своєї відмови відправити винищувачі в Україну.

"Обслуговувати винищувач потрібно сотням людей: інженерам, пілотам, фахівцям із радіоелектроніки. Захід не збирається вводити війська в Україну в таких масштабах. Інакше нам потрібно буде відправити в Україну 200 людей. І ми не збираємося цього робити", — уточнив Воллес.

Чому винищувачі Typhoon такі важливі для України

Eurofighter Typhoon — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він є унікальним бойовим літаком, що випускається у чотирьох варіантах.

Для забезпечення необхідного рівня маневрених характеристик, особливо на великих кутах атаки, літак спроєктований за схемою з низькорозташованим трикутним крилом і вертикальним кілем із кермом напряму без стабілізатора. Це дозволяє літаку ефективніше виконувати бойові завдання на надзвукових швидкостях.

Винищувач не має внутрішніх відсіків озброєння. Замість них використовуються вузли зовнішньої підвіски, що дозволяють розширити варіанти озброєння, що застосовується.

Літак поставлено на озброєння ВПС: Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, Австрії та Саудівської Аравії.

Нагадаємо, 18 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки Ріші Сунак заявив, що Велика Британія вже почала навчати українських пілотів. За словами глави британського уряду, якщо є країни, які можуть негайно надати ЗСУ винищувачі, Лондон підтримає їх у цьому.

Також на цій конференції прем'єр-міністр Великої Британії закликав союзників подвоїти військову допомогу Україні. За словами Ріші Сунака, Україна має отримати від НАТО довгострокові гарантії безпеки для захисту від майбутньої російської агресії.