Новая технология производства деталей для оружия может помочь ВСУ на фронте: что известно

Британская компания Babcock предлагает "печатать" на 3D-принтере детали для ремонта стрелкового оружия и военной техники прямо на поле боя.

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Компания Babcock, штаб-квартира которой находится в Лондоне, создала технологию, которая поможет военным создавать детали для ремонта переносного оружия и танков на поле боя. Такая технология сможет решить проблему со снабжением воюющей армии. По словам представителя британской компании, эта технология 3D-печати сможет помочь украинским солдатам в войне с Россией, пишет Daily Mail.

Вскоре солдаты смогут изготавливать детали для переносного оружия и военной техники, в частности, танков, прямо на поле боя с помощью 3D-принтеров. Это станет возможным благодаря новой технологии, разработанной компанией Babcock, которая впервые была использована для изготовления металлических деталей для бронетехники. В компании считают, что это может осуществить настоящую революцию в военных действиях.

По словам представителя компании Babcock, Тома Ньюмана, эта оборонная фирма планирует создавать портативные 3D-принтеры, с помощью которых можно будет изготавливать детали для ремонта оружия и техники. Том Ньюман считает, что новая технология поможет решить проблемы с поставкой запчастей на территорию проведения боевых действий, то есть значительно упростит снабжение воюющей армии.

"С помощью этой технологии можно будет создать почти все детали высокого качества к переносному оружию, а также бронетехнике. Мы уже смогли создать высококачественные детали для ремонта, которые имеют сложную конструкцию весом до 20 кг", — говорит Ньюман.

По словам представителя компании Babcock, новый технологический прорыв позволит действующей армии на поле боя не запасаться огромным количеством деталей для ремонта. Эта технология позволит сделать военные подразделения, которые принимают участие в боевых действиях более самодостаточными.

Также, по словам Ньюмана, технология компании Babcock может помочь украинским солдатам во время войны с Россией. Дело в том, что британская компания помогает Украине с момента вторжения РФ в прошлом году, предоставляя важное оборудование.

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