Нова технологія виробництва деталей для зброї може допомогти ЗСУ на фронті: що відомо

Британська компанія Babcock пропонує "друкувати" на 3D-принтері деталі для ремонту стрілецької зброї та військової техніки прямо на полі бою.

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Компанія Babcock, штаб-квартира якої знаходиться в Лондоні, створила технологію, яка допоможе військовим створювати деталі для ремонту переносної зброї та танків на полі бою. Така технологія зможе вирішити проблему з постачанням армії, що воює. За словами представника британської компанії, ця технологія 3D-друку зможе допомогти українським солдатам у війні з Росією, пише Daily Mail.

Незабаром солдати зможуть виготовляти деталі для переносної зброї та військової техніки, зокрема танків, прямо на полі бою за допомогою 3D-принтерів. Це стане можливим завдяки новій технології, розробленій компанією Babcock, яка була вперше використана для виготовлення металевих деталей для бронетехніки. У компанії вважають, що це може здійснити справжню революцію у воєнних діях.

За словами представника компанії Babcock, Тома Ньюмана, ця оборонна фірма планує створювати портативні 3D-принтери, за допомогою яких можна буде виготовляти деталі для ремонту зброї та техніки. Том Ньюман вважає, що нова технологія допоможе вирішити проблеми з постачанням запчастин на територію проведення бойових дій, тобто значно спростить постачання армії, що воює.

"За допомогою цієї технології можна буде створити майже всі деталі високої якості до переносної зброї, а також бронетехніки. Ми вже змогли створити високоякісні деталі для ремонту, які мають складну конструкцію вагою до 20 кг", — каже Ньюман.

За словами представника компанії Babcock, новий технологічний прорив дозволить діючій армії на полі бою не запасатися величезною кількістю деталей для ремонту. Ця технологія дозволить зробити військові підрозділи, які беруть участь у бойових діях, самодостатнішими.

Також за словами Ньюмана, технологія компанії Babcock може допомогти українським солдатам під час війни з Росією. Справа в тому, що британська компанія допомагає Україні з моменту вторгнення РФ минулого року, надаючи важливе обладнання.

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