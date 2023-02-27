Разработан революционный прицел с баллистическим вычеслителем: на что он способен (фото)

Благодаря разработке снайпер с высокой вероятностью уничтожит цель, так как комплекс отслеживает атмосферу, температуру, угол наклона, а также сам обнаруживает цели на дистанции до 1750 м.

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На выставке IDEX 2023 бельгийская компания FN Herstal в кооперации с немецкой Steiner Defense представили снайперский прицел со встроенным баллистическим вычислителем. Об этом сообщает Army Recogntion.

Утверждается, что подобная разработка не имеет аналогов в мире. Для использования снайперского прицела Steiner M7Xi IFS стрелку нужно ввести некоторые данные в баллистический калькулятор FN Elity — тип оружия и боеприпасов. Разработка призвана повысить вероятность попадания с первого выстрела.

Elity представляет собой целый набор функций:

лазерный дальномер, определяющий человека на расстоянии до 1750 метров;

лазерные указки видимого и инфракрасного диапазона;

корректировка стрельбы и расчет траектории полета пули;

встроенный датчик температуры, давления, влажности и угла.

Также есть специальное Android-приложение, которое позволяет настроить баллистический прицел с телефона. Он отображает погодные и световые условия. Наиболее важная возможность — вносить направление и скорость ветра. Система позволяет адаптировать все эти условия для того, чтобы снайпер смог с первого же выстрела уничтожить цель.

На дисплей Elity можно выводить информацию, которая нужна снайперу — это индикатор наклона, положение турелей и другую информацию.

Напомним, на выставке IDEX представили модернизированный беспилотник Vector, который может быть с неподвижным крылом или вертолетным крылом.

21 февраля СМИ писали, что Украина на выставке вооружений представила беспилотники, ПТРК и комплекс "Нептун".