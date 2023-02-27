Розроблено революційний приціл із балістичним обчислювачем: на що він здатний (фото)

Завдяки розробці снайпер з високою ймовірністю знищить ціль, оскільки комплекс відстежує атмосферу, температуру, кут нахилу, а також сам виявляє цілі на дистанції до 1750 м.

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На виставці IDEX 2023 бельгійська компанія FN Herstal у кооперації з німецькою Steiner Defense представили снайперський приціл із вбудованим балістичним обчислювачем. Про це повідомляє Army Recogntion.

Стверджується, що подібна технологія не має аналогів у світі. Для використання снайперського прицілу Steiner M7Xi IFS стрільцю потрібно ввести деякі дані в балістичний калькулятор FN Elity — тип зброї та боєприпасів. Розробка покликана підвищити ймовірність влучення з першого пострілу.

Elity є цілим набором функцій:

лазерний далекомір, що визначає людину на відстані до 1750 метрів;

лазерні указки видимого та інфрачервоного діапазону;

коригування стрільби та розрахунок траєкторії польоту кулі;

вбудований датчик температури, тиску, вологості та кута.

Також є спеціальний Android-додаток, який дозволяє налаштувати балістичний приціл із телефону. Він відображає погодні та світлові умови. Найбільш важлива можливість — вносити напрямок та швидкість вітру. Система дозволяє адаптувати всі ці умови для того, щоб снайпер зміг з першого пострілу знищити ціль.

На дисплей Elity можна виводити інформацію, яка потрібна снайперу — це індикатор нахилу, положення турелів та іншу інформацію.

Нагадаємо, на виставці IDEX представили модернізований безпілотник Vector, який може бути з нерухомим крилом або вертолітним крилом.

21 лютого ЗМІ писали, що Україна на виставці озброєнь презентувала безпілотники, ПТРК та комплекс "Нептун".