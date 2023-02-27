Смерть бойца теробороны на границе с Беларусью: правоохранители начали расследование

В Нацполиции утверждают, что достоверно известно о том, что выстрел не был совершен со стороны Беларуси. Дальнейшие детали прояснятся при детальном расследовании.

Related video

На украино-белорусской границе погиб 33-летний боец территориальной обороны Волынской области Сергей Панасюк. Об этом сообщает "Суспільне".

Как сообщил спикер бригады Сергей Хоминский, происшествие произошло на рассвете 25 февраля. Обстоятельства смерти изучаются. 26 февраля в селе Сельцо на Волыни попрощались с младшим сержантом.

"Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады", — заявил Хоминский.

В единый реестр досудебных расследований внесли факт гибели бойца ТрО по статье 115 уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Однако как заявила инспектор сектора коммуникации Нацполиции Марина Балдич, достоверно известно, что выстрел точно не был со стороны Беларуси. Все остальные детали происшествия будут расследованы.

Известно, что Сергей Панаюск был участником боевых действий в ходе АТО. После 24 февраля 2022 года вступил в тероборону, где был командиром стрелкового взвода. У погибшего осталась сын и дочь.

Напомним, 24 февраля в Минобороны Беларуси заявили, что ракетное подразделение выдвинулось "в назначенный район" для учений.

22 февраля в Беларуси снова пожаловались на пограничников Украины, которые показывают "угрожающие и неприличные" жесты.