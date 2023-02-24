Боевая готовность: в Беларуси ракетное подразделение выдвинулось "в назначенный район"

В Минобороны РБ сообщили, что личный состав подготовит технику к боевому применению и оборудует стартовые позиции.

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Одно из ракетных подразделений армии Беларуси выдвинулось "в назначенный район". Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь.

В оборонном ведомстве РБ отметили, что движение комплекса осуществляется "в рамках мероприятий боевой готовности".

"Личному составу предстоит отработать комплекс мероприятий по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", — сказано в пресс-релизе.

Кремль пытается втянуть Беларусь в войну: провокации возле украинской границы

Напомним, по данным отчета Института изучения войны (ISW) от 23 февраля Кремль пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной.

23 февраля в ОК "Север" сообщили, что возле границы с Черниговской областью замечено движение колонн военной техники без опознавательных знаков и с живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины. В командовании заявили, что цель фальшивых операций — обвинить Киева в нарушении территориальной целостности неназванной страны. Аналитики ISW убеждены, что речь идет о Беларуси.

В тот же день, 23 февраля, Александр Лукашенко заявил, что на границах с Польшей, Литвой и Украиной нет концентрации войск для нападения на Беларусь. Он заявил, что Минск предупредил Украину и Запад, что в случае вторжения на территорию РБ, будет остро реагировать.