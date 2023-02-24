Бойова готовність: у Білорусі ракетний підрозділ висунувся "в призначений район"

У Міноборони РБ повідомили, що особовий склад підготує техніку до бойового застосування й обладнає стартові позиції.

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Один із ракетних підрозділів армії Білорусі висунувся "в призначений район". Про це в п'ятницю, 24 лютого, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Республіки Білорусь.

В оборонному відомстві РБ зазначили, що рух комплексу здійснюється "в межах заходів бойової готовності".

"Особистий склад має відпрацювати комплекс заходів із обладнання району стартових позицій і підготувати техніку до бойового застосування", — сказано в пресрелізі.

Кремль намагається втягнути Білорусь у війну: провокації біля українського кордону

Нагадаємо, за даними звіту Інституту вивчення війни (ISW) від 23 лютого, Кремль намагається втягнути Білорусь у війну з Україною.

23 лютого в ОК "Північ" повідомили, що біля кордону з Чернігівською областю помічено рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків і з живою силою, одягненою в піксель, схожий на форму Збройних сил України. У командуванні заявили, що мета фальшивих операцій звинуватити Києва в порушенні територіальної цілісності неназваної країни. Аналітики ISW переконані, що йдеться про Білорусь.

Того ж дня, 23 лютого, Олександр Лукашенко заявив, що на кордонах із Польщею, Литвою та Україною немає концентрації військ для нападу на Білорусь. Він заявив, що Мінськ попередив Україну та Захід, що в разі вторгнення на територію РБ гостро реагуватиме.