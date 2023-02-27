Смерть бійця тероборони на кордоні з Білоруссю: правоохоронці розпочали розслідування

У Нацполіції стверджують, що достовірно відомо про те, що постріл не було здійснено з боку Білорусі. Подальші деталі проясняться під час детального розслідування.

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На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний боєць територіальної оборони Волинської області Сергій Панасюк. Про це повідомляє "Суспільне".

Як повідомив речник бригади Сергій Хомінський, пригода сталася на світанку 25 лютого. Обставини смерті вивчаються. 26 лютого у селі Сільце на Волині попрощалися з молодшим сержантом.

"Слідство ведуть правоохоронці, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади", — заявив Хомінський.

До єдиного реєстру досудових розслідувань внесли факт загибелі бійця ТрО за статтею 115 кримінального кодексу України — нависне вбивство. Однак, як заявила інспекторка сектору комунікації Нацполіції Марина Балдич, достовірно відомо, що постріл точно не був з боку Білорусі. Решта деталей події буде розслідувана.

Відомо, що Сергій Панаюск був учасником бойових дій під час АТО. Після 24 лютого 2022 року вступив до тероборони, де був командиром стрілецького взводу. У загиблого залишився син і дочка.

Нагадаємо, 24 лютого в Міноборони Білорусі заявили, що ракетний підрозділ висунув "у призначений район" для навчань.

22 лютого у Білорусі знову поскаржилися на прикордонників України, які показують "заггрозливі та непристойні" жести.