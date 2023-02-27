Новая тактика: Россия вывела в Черное море подлодки и десантные корабли

В оперативном командовании "Юг" заявили, что сейчас в Черном море находится 12 российских судов. Среди них 2 подлодки, 3 десантных корабля и 8 носителей ракет "Калибр".

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Оперативное командование "Юг" в вечерней сводке заявило, что корабельная группировка врага в Черном море увеличена в два раза. Об этом пресс-служба командования написала в Facebooк.

Сообщается, что на данный момент в Черном море находится 12 судов. Все они пока на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега. Отмечается, что в группировку входят две подлодки, 8 носителей ракет типа "Калибр", а также 3 десантных корабля.

"Угроза ракетных атак остается актуальной, враг продолжает разведывательную деятельность и поиск новой тактики действий", — сказано в сообщении.

Кроме того, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона заявила, что действительно была увеличена общая группировка ракетоносителей.

"Это говорит о том, что они не всегда чувствуют себя спокойно в бухтах, считающих своими пунктами базирования", — сказала Гуменюк.

По ее словам, то, что увеличилось количество ракетоносителей, в том числе и подводных лодок, говорит о том, что россияне ищут новую тактику. Они хотят, чтобы их ракетные удары были более результативными.

"Но то, что увеличилось количество ракетоносителей, и то, что это подводные ракетоносители, пуск с которых для обнаружения противовоздушной обороны затруднен, может говорить о той же новой тактике", — сказала она.

Напомним, что в ГУР МО также говорили, что РФ меняет тактику ракетных обстрелов Украины. По словам представителя спецслужбы Андрея Черняка, у России есть еще тысячи ракет разных типов, однако Москва не может наладить производство. Более того, сейчас у РФ осталось менее 100 высокоточных крылатых ракет, чаще всего используемых при обстрелах.

Ранее Лукашенко рассказал, почему Украина должна заключить мир с РФ сейчас. По словам главы Беларуси, в Украине якобы издевались над русскоязычными и оскорбляли Путина. Он уверен, что сейчас Киев должен подписать с Москвой мирный договор, иначе украинцы погибнут.